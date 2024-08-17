Кейн отреагировал на победу с голом

«Бавария» начала сезон с победы над «Ульмом» в Кубке Германии со счётом 4:0. Нападающий Гарри Кейн вышел на замену на 63-й минуте и успел забить гол в добавленное ко второму тайму время. На следующий день Кейн сделал публикацию в социальных сетях, в которой поделился эмоциями.

«Так здорово вернуться! Сезон начался с победы и гола. Молодцы, ребята!» - написал Кейн.

В стартовом туре чемпионата Германии «Бавария» будет играть против «Вольфсбурга» на поле соперника. Этот матч пройдёт в воскресенье, 25 августа.

Напомним, что Гарри Кейн пополнил состав «Баварии» прошлым летом, перебравшись из «Тоттенхэма».