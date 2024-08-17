​Мюллер сделал свой быстрейший дубль за всю карьеру в «Баварии»

Мюнхенская «Бавария» выиграла в кубковом матче со счётом 4:0, два быстрых мяча забил Томас Мюллер - ветеран положил начало разгрому «Ульма».

Как оказалось, эти два мяча, которые Мюллер забил к четырнадцатой минуте игры, стали его быстрейшим дублём за всё время выступлений в составе мюнхенского клуба - а это, напомним, с 2009 года. Прошедший матч стал для Томаса 708-м за всю карьеру в «Баварии», с учётом всех турниров, в которых ему доводилось защищать цвета клуба.

«Бавария» выигрывала национальный Кубок двадцать раз, в последний раз это случилось в звездный для клуба 2020 год.