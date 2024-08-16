Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок Германии

Быстрый дубль Мюллера помог «Баварии» разгромить кубкового соперника

16 Августа 2024 • 23:43 Комментировать
Ульм 1846
0:4
Бавария
окончен

«Бавария» провела первый официальный матч нового сезона. В споре за выход в 1/16 финала национального Кубка был обыгран скромный «Ульм 1846». Фавориты быстро забили два мяча и дальше играли в свое удовольствие. На 12-й минуте Йосип Станишич из центра поля по правой половине поля выполнил хороший заброс на ближний угол штрафной площади на ход Йозуа Киммиху, который в падении пробил по воротам, мяч от вратрая отскочил к центру штрафной, а уже Томас Мюллер без особого труда открыл счёт в матче. Еще атака гостей - Ким Мин-Чжэ из центра поля выполнил отличный заброс на ход Сержу Гнабри по правой половине поля, тот убежал в штрафную площадь и выполнил передачу в центр штрафной на свободного Мюллера, а Томас в касание оформил дубль.

После перерыва Матис Тель ворвался в штрафную площадь по левой половине поля и затем пробил по воротам, мяч задел пятку защитника и, пролетев рядом с правой штангой, ушёл на угловой. В концовке из центра поля последовал отличный заброс на ход по правому флангу на ход Майклу Олисе от Гарри Кейна, Майкл убежал в штрафную площадь и затем сделал прострел в центр к линии вратарской, Кингсли Коман опередил соперника и в касание отправил мяч в правый угол ворот - 0:3. Перед финальным свистком отличился и Кейн - 0:4. Это Мюллер получил мяч у правого угла штрафной площади, а затем выполнил отличную подачу в центр к линии вратарской, Кейн хорошо выпрыгнул и головой отправил мяч под левую штангу. «Бавария» уверенно прошла в следующий раунд.

Протокол игры  
Ульм 18460:4Бавария
  12'Мюллер Томас (0:1)
  15'Мюллер Томас (0:2)
  79'Коман Кингсли (0:3)
  90'Кейн Гарри (0:4)
Ортаг КристианJohannes ReichertPhilipp StrompfNiklas KolbeMax BrandtРёш РомариоLuka HyrylainenLennart StollFelix HiglКраттенмахер МорисDennis Chessa
Запасные: Гейер ТомасКеллер АаронMarvin SeyboldPhilipp MaierКёлле НикласМайер ЖонатанBastian AllgeierТелалович СемирLamar Yarbrough
Нойер МануэльМин-Чжэ КимУпамекано ДайоГеррейру РафаэлСтанишич ЙосипМусиала ДжамалКиммих ЙозуаПавлович АлександрМюллер ТомасГнабри СержТель Матис
Запасные: Кейн ГарриКоман КингслиЛаймер КонрадУльрайх СвенПальинья ЖоауДэвис АльфонсоДайер ЭрикОлисе Майкл
16 августа. Стадион "Донауштадион".
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
400 $Получить

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Мюллер Ульм 1846 ещё теги

Новости по матчу

16 Августа
21:15
«Ульм 1846» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:4
02:22
Ульм - Бавария: где смотреть прямую трансляцию онлайн
15 Августа
13:21
Интересная ставка и прогноз на матч Ульм 1846 — Бавария Кубка Германии — 16 августа 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Дзюба выбрал новый клуб Из-за них «Реал» чуть не упустил Суперкубок УЕФА: три худших игрока матча против «Аталанты» Стало известно, почему игроки «Барселоны» жаловались Хави на Левандовски УЕФА обновил рейтинг клубов, «Реал» – на втором месте Джикия и Соболев могут снова оказаться в одной команде Беллингем высказался о своей позиции в «Реале» после прихода Мбаппе Флик договорился о новом трансфере «Барселоны» Криштиану Роналду сделал заявление перед началом сезона Тренер выбрал клуб для Зиньковского, который может реанимировать его Можно забыть о голах со штрафных в современном футболе, объясняем почему
У Мбаппе сразу гол и трофей: «Реал» разобрался с «Аталантой», выиграв Суперкубок УЕФА В Испании требуют уволить Флика из «Барселоны» после первого поражения в матче за трофей Трансферная бомба: «Реал» может купить звезду при одном условии «Краснодар» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Денисов опозорил сам себя, запретив своим игрокам смотреть РПЛ, где провёл всю карьеру Испания выиграла всё: в европейском футболе доминирует одна страна В Англии нет топ-тренеров: отсутствие титулов сборной – не случайность Криштиану Роналду сделал заявление перед началом сезона В «Спартаке» перестройка — клуб намерен избавиться от шести игроков С «Манчестер Сити» должны снять 80 очков – мнение
Спортивные новости
Экс-хоккеист СКА отреагировал на новость о том, что КХЛ может пополнить команда из Сербии Официально: Тайсон Фьюри и Александр Усик подерутся 21 декабря Рублёв проиграл Попырину в финале турнира в Монреале Рублёв уверенно разобрался с Арнальди и вышел в финал турнира в Монреале США вырвали первое место в медальном зачёте Олимпиады-2024 у Китая Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен после доп. времени
Галлешер Галлешер
Санкт-Паули Санкт-Паули
2
3
7.50 5.20 1.37
Видео
Окончен после доп. времени
Веен Висбаден Веен Висбаден
Майнц Майнц
1
3
5.20 4.00 1.58
Видео
Окончен после пенальти
Вюрцбург Киккерс Вюрцбург Киккерс
Хоффенхайм Хоффенхайм
2
2
9.80 6.40 1.22
Видео
Окончен
Ульм 1846 Ульм 1846
Бавария Бавария
0
4
19.00 13.00 1.05
Видео
17.08.24 в 14:00
Шотт Майнц Шотт Майнц
Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт
13.00 8.60 1.12
Видео
17.08.24 в 14:00
Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ
Боруссия М Боруссия М
4.90 4.00 1.60
Видео
17.08.24 в 16:30
Ингольштадт Ингольштадт
Кайзерслаутерн Кайзерслаутерн
2.90 3.45 2.24
Видео
17.08.24 в 16:30
Рот-Вайсс Эссен Рот-Вайсс Эссен
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Видео
17.08.24 в 16:30
ФК 08 Филлинген ФК 08 Филлинген
Хайденхайм Хайденхайм
Видео
17.08.24 в 16:30
Оснабрюк Оснабрюк
Фрайбург Фрайбург
5.60 4.20 1.50
Видео
17.08.24 в 16:30
Ален Ален
Шальке 04 Шальке 04
12.00 10.00 1.11
Видео
17.08.24 в 16:30
Грайфсвальдер Грайфсвальдер
Унион Берлин Унион Берлин
Видео
17.08.24 в 19:00
Алемания Ахен Алемания Ахен
Хольштайн Киль Хольштайн Киль
4.50 3.80 1.68
Видео
17.08.24 в 19:00
Феникс Любек Феникс Любек
Боруссия Д Боруссия Д
28.00 18.00 1.01
Видео
17.08.24 в 19:00
Арминия Арминия
Ганновер 96 Ганновер 96
3.60 3.40 1.96
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
16 Августа
23:43 · Германия. Кубок
Быстрый дубль Мюллера помог «Баварии» разгромить кубкового соперника
21:15 · Германия. Кубок
«Ульм 1846» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:4
09 Августа
14:13 · Германия. Кубок
«Матч ТВ» будет показывать Кубок Германии
02 Июня
13:54 · Германия. Кубок
«Бавария», «Боруссия» и «Байер» узнали соперников в Кубке Германии
27 Мая
07:44 · Германия. Кубок
Хаби Алонсо высказался о втором трофее «Байера»
25 Мая
23:17 · Германия. Бундеслига
«Байер» – пятый клуб в истории, оформивший золотой дубль в Германии
23:10 · Германия. Бундеслига
«Байер» выиграл столько же трофеев при Алонсо, сколько за предыдущие 119 лет 2
20:30 · Германия. Кубок
«Кайзерслаутерн» - «Байер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 1
13:51 · Германия. Кубок
Хаби Алонсо побегал по улицам Берлина
04 Апреля
06:06 · Германия. Кубок
​«Байер» выиграл 35-й матч в сезоне - это повторение абсолютного рекорда клуба
03 Апреля
23:46 · Германия. Кубок
«Байер» стал финалистом Кубка Германии, разгромив «Фортуну» 1
21:15 · Германия. Кубок
«Байер» - «Фортуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0
02 Апреля
23:42 · Германия. Кубок
«Кайзерслаутерн» - первый финалист Кубка Германии
13 Марта
02:07 · Германия. Кубок
​В полуфинале Кубка Германии лишь один клуб из Бундеслиги - такого ранее ещё не было
07 Февраля
23:14 · Германия. Бундеслига
Матч «Саарбрюккена» и гладбахской «Боруссии» перенесли из-за непогоды официально
01:30 · Германия. Бундеслига
«Байер» – лишь вторая в истории немецкая команда с беспроигрышной серией в 30 матчей
00:43 · Германия. Кубок
«Байер» на последней минуте забил победный гол в ворота «Штутгарта»
00:30 · Германия. Кубок
«Байер» установил новый рекорд в Кубке Германии 1
10 Декабря
22:37 · Германия. Кубок
Состоялась жеребьёвка четвертьфиналов Кубка Германии
07 Декабря
00:45 · Германия. Кубок
«Штутгарт» выбил дортмундскую «Боруссию» из Кубка Германии
06 Декабря
21:57 · Германия. Кубок
«Байер» уверенно прошёл «Падерборн»
21:54 · Германия. Кубок
Дортмундская «Боруссия» объявила состав на матч против «Штутгарта»
05 Декабря
16:05 · Германия. Кубок
Хаби Алонсо рассказал, кто займёт место в воротах «Байера» в матче Кубка Германии
08 Ноября
22:53 · Германия. Бундеслига
«Унион» впервые не проиграл этой осенью
04 Ноября
21:33 · Германия. Кубок
6 из 16 - в Кубке Германии повторен антирекорд по количеству клубов Бундеслиги в 1/8 финала
Все новости
Рекомендуем