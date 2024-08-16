Быстрый дубль Мюллера помог «Баварии» разгромить кубкового соперника

«Бавария» провела первый официальный матч нового сезона. В споре за выход в 1/16 финала национального Кубка был обыгран скромный «Ульм 1846». Фавориты быстро забили два мяча и дальше играли в свое удовольствие. На 12-й минуте Йосип Станишич из центра поля по правой половине поля выполнил хороший заброс на ближний угол штрафной площади на ход Йозуа Киммиху, который в падении пробил по воротам, мяч от вратрая отскочил к центру штрафной, а уже Томас Мюллер без особого труда открыл счёт в матче. Еще атака гостей - Ким Мин-Чжэ из центра поля выполнил отличный заброс на ход Сержу Гнабри по правой половине поля, тот убежал в штрафную площадь и выполнил передачу в центр штрафной на свободного Мюллера, а Томас в касание оформил дубль.

После перерыва Матис Тель ворвался в штрафную площадь по левой половине поля и затем пробил по воротам, мяч задел пятку защитника и, пролетев рядом с правой штангой, ушёл на угловой. В концовке из центра поля последовал отличный заброс на ход по правому флангу на ход Майклу Олисе от Гарри Кейна, Майкл убежал в штрафную площадь и затем сделал прострел в центр к линии вратарской, Кингсли Коман опередил соперника и в касание отправил мяч в правый угол ворот - 0:3. Перед финальным свистком отличился и Кейн - 0:4. Это Мюллер получил мяч у правого угла штрафной площади, а затем выполнил отличную подачу в центр к линии вратарской, Кейн хорошо выпрыгнул и головой отправил мяч под левую штангу. «Бавария» уверенно прошла в следующий раунд.