«Матч ТВ» будет показывать Кубок Германии

На канале «Матч ТВ» можно будет смотреть матчи Кубка Германии. Об этом в своём телеграм-канале сообщил Александр Тащин, который является генеральным продюсером «Матч ТВ». Соглашение по показу игр Кубка Германии рассчитано на четыре сезона.

«Игры будут доступны на наших тематических каналах и приложении, а лучшие матчи покажем в эфире федерального канала», - написал Тащин.

Стоит отметить, что в Германии именно матчи национального кубка обычно открывают новый футбольный сезон. Игры пройдут уже на следующей неделе.

Добавим, что действующим обладателем кубка Германии является леверкузенский «Байер».