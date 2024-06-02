«Бавария», «Боруссия» и «Байер» узнали соперников в Кубке Германии

Состоялась жеребьёвка первого раунда Кубка Германии. В ходе мероприятия были сформированы 32 пары. Отметим, на кого попали фавориты турнира.

«Байер», действующий обладатель национального кубка, будет играть против команды «Карл Цейс».

Соперником «Баварии», самого статусного клуба Германии, будет скромный «Ульм 1846».

«Боруссия», финалист последнего розыгрыша Лиги чемпионов, отправится в гости к команде «Феникс Любек».

Матчи первого раунда Кубка Германии пройдут с 16 по 28 августа.

Добавим, что в финале последнего розыгрыша Кубка Германии «Байер» обыграл «Кайзерслаутерн» с минимальным счётом 1:0.