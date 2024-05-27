Хаби Алонсо высказался о втором трофее «Байера»

«Мы проявили свой командный дух. Игроки упорно боролись и сделали это для наших фанатов. «Байер» провел сезон мечты. Сейчас нам нужно насладиться своим успехом. Всем нам нужно отдохнуть, пока не думаем о новом сезоне. Мы празднуем и пьем пиво», - передает слова испанского специалиста Kicker.