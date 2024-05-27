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Кубок Германии

Хаби Алонсо высказался о втором трофее «Байера»

27 Мая 2024 • 07:44 Комментировать

Наставник леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал триумф своей команды в Кубке Германии. В решающем матче турнира «фармацевты» минимально одолели «Кайзерслаутерн» со счетом 1:0.

«Мы проявили свой командный дух. Игроки упорно боролись и сделали это для наших фанатов. «Байер» провел сезон мечты. Сейчас нам нужно насладиться своим успехом. Всем нам нужно отдохнуть, пока не думаем о новом сезоне. Мы празднуем и пьем пиво», - передает слова испанского специалиста Kicker.

Напомним, что леверкузенский «Байер» также стал чемпионом Бундеслиги в этом сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Хаби Алонсо Байер
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