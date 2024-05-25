«Байер» выиграл Кубок Германии, проведя тайм вдесятером

Подошёл к концу самый успешный в истории «Байера» сезон. Леверкузенцы очень уверенно выиграли чемпионат Германии, а сегодня отпраздновали победу в Кубке страны в матче с низшелиговым «Кайзерслаутерном». Даниэль Ганслик проверил голкипера хорошим дальним ударом. У противника отличные попытки у Жереми Фримпонга и Флорина Вирца - также парировано. А вот выстрел Гранита Джаки с приличного расстояния в левый угол ворот стал результативным - 0:1. Алехандро Гримальдо от левого угла вратарской бил мимо кипера, но защитник подстраховал. Одилон Коссуну подвел «Байер», получив вторую желтую карточку на 44-й минуте.

После перерыва Амин Адли пробил в створ - отражен удар. После корнера Йосип Станишич головой минимально промахнулся. Ответ Рагнара Ахе - промах и работа вратаря. Напоследок после подачи со штрафного Вирц атаковал - справился голкипер.

«Байер» выиграл Кубок Германии, это второй трофей команды в сезоне. Ранее леверкузенцы поднимали кубок в 1993 году.