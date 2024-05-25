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Кубок Германии

«Байер» выиграл Кубок Германии, проведя тайм вдесятером

25 Мая 2024 • 23:00 Комментировать
Кайзерслаутерн
0:1
Байер Л
окончен

Подошёл к концу самый успешный в истории «Байера» сезон. Леверкузенцы очень уверенно выиграли чемпионат Германии, а сегодня отпраздновали победу в Кубке страны в матче с низшелиговым «Кайзерслаутерном». Даниэль Ганслик проверил голкипера хорошим дальним ударом. У противника отличные попытки у Жереми Фримпонга и Флорина Вирца - также парировано. А вот выстрел Гранита Джаки с приличного расстояния в левый угол ворот стал результативным - 0:1. Алехандро Гримальдо от левого угла вратарской бил мимо кипера, но защитник подстраховал. Одилон Коссуну подвел «Байер», получив вторую желтую карточку на 44-й минуте.

После перерыва Амин Адли пробил в створ - отражен удар. После корнера Йосип Станишич головой минимально промахнулся. Ответ Рагнара Ахе - промах и работа вратаря. Напоследок после подачи со штрафного Вирц атаковал - справился голкипер.

«Байер» выиграл Кубок Германии, это второй трофей команды в сезоне. Ранее леверкузенцы поднимали кубок в 1993 году.

Протокол игры  
Кайзерслаутерн0:1Байер Л
  17'Джака Гранит (0:1)
Краль ЮлианЦолински Бен 74' (Тачи Ричмонд ( 74') Эльведи Ян  86'Томяк Борис  90'Пухач ТымотеушКалоч ФилипРашль Тобиас 83' (Клемент Филипп ( 83'  90') Циммер Жан 90' (Туре Альмами ( 90') Риттер МарлонРедондо Кенни 83' (Опоку Аарон ( 83') Ганслик Даниэль 46' (Ахе Рагнар ( 46')
Запасные: Химмельман РобинКраус Кевин IIАремю АфиизРонштадт Франк
Градецки ЛукашКоссуну Одилон  3'  44'Та ДжонатанТапсоба ЭдмонФримпонг Жереми 90' (Телла Нейтан ( 90') Гримальдо Алехандро 85' (Инкапье Пьеро ( 85') Андрих РобертДжака ГранитХофманн Йонас 46' (Адли Амин ( 46') Вирц Флориан 90' (Гложек Адам ( 90') Шик Патрик 46' (Станишич Йосип ( 46')
Запасные: Иглесиас БорхаПаласиос ЭсекиэльБонифасе ВикторКоварж Матей
25 мая. Стадион "Олимпиаштадион" (Берлин).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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