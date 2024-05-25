Хаби Алонсо побегал по улицам Берлина

В субботу вечером в Берлине пройдёт финал Кубка Германии. Трофей разыграют «Кайзерслаутерн» и «Байер». Леверкузенцы, новоиспечённые чемпионы страны, являются безоговорочными фаворитами, ведь «Кайзерслаутерн» нынче представляет лишь вторую Бундеслигу, причём финишировал там в нижней части таблицы.

Между тем, в социальных сетях появилось видео, на котором главный тренер «Байера» Хаби Алонсо вместе с представителями своего штаба бегают по берлинским улицам. Тренеры решили устроить утреннюю пробежку.

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