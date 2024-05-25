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Кубок Германии

Хаби Алонсо побегал по улицам Берлина

25 Мая 2024 • 13:51 Комментировать
Кайзерслаутерн
...
Байер Л
1 17.00 X 8.00 2 1.17
Через 6 ч. 14 мин.

В субботу вечером в Берлине пройдёт финал Кубка Германии. Трофей разыграют «Кайзерслаутерн» и «Байер». Леверкузенцы, новоиспечённые чемпионы страны, являются безоговорочными фаворитами, ведь «Кайзерслаутерн» нынче представляет лишь вторую Бундеслигу, причём финишировал там в нижней части таблицы.

Между тем, в социальных сетях появилось видео, на котором главный тренер «Байера» Хаби Алонсо вместе с представителями своего штаба бегают по берлинским улицам. Тренеры решили устроить утреннюю пробежку.

Не пропустите текстовую трансляцию финала Кубка Германии на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
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