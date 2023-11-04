6 из 16 - в Кубке Германии повторен антирекорд по количеству клубов Бундеслиги в 1/8 финала

Как известно, мюнхенская «Бавария» покинула Кубок Германии, проиграв безвестному «Саарбрюккену», который не выступал в высшей лиге немецкого футбола с сезона 1992/1993. Любопытно, но есть еще одна цифра, которая связана именно с сезоном 1992/1993.

Тогда в Кубке Германии в 1/8 финала остались лишь шесть клубов из Бундеслиги, что стало антирекордом турнира для этой стадии. И вот сейчас, спустя чуть более тридцати лет, этот антирекорд повторен - в 1/8 Кубка Германии вновь сыграют только шесть клубов Бундеслиги.

Действующим победителем Кубка Германии является, напомним, «РБ Лейпциг».