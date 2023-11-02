«Байер» забивает в 28 подряд матчах Кубка Германии

Леверкузенский «Байер» продолжил серию результативных матчей в Кубке Германии.

«Фармацевты» нанесли поражение «Зандхаузену» со счётом 2:5, шагнув в следующий раунд соревнования. По данным Opta, «Байер» не уходит с поля без забитых мячей уже в 28 кряду поединках Кубка Германии – самая продолжительная действующая серия в турнире среди всех команд.

В предыдущем раунде «Байер» разгромил «Тевтонию Оттензен» – 8:0.

Свой следующий матч коллектив Хаби Алонсо проведёт 4 октября (17:30 по московскому времени) в рамках Бундеслиги. Соперником нынешнего лидера чемпионата Германии будет «Хоффенхайм».