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Кубок Германии

«Байер» забивает в 28 подряд матчах Кубка Германии

02 Ноября 2023 • 03:20 Комментировать
Зандхаузен
2:5
Байер Л

Леверкузенский «Байер» продолжил серию результативных матчей в Кубке Германии.

«Фармацевты» нанесли поражение «Зандхаузену» со счётом 2:5, шагнув в следующий раунд соревнования. По данным Opta, «Байер» не уходит с поля без забитых мячей уже в 28 кряду поединках Кубка Германии – самая продолжительная действующая серия в турнире среди всех команд.

В предыдущем раунде «Байер» разгромил «Тевтонию Оттензен» – 8:0. 

Свой следующий матч коллектив Хаби Алонсо проведёт 4 октября (17:30 по московскому времени) в рамках Бундеслиги. Соперником нынешнего лидера чемпионата Германии будет «Хоффенхайм».

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Евро-Футбол.Ру,
Кубок Германии Байер

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