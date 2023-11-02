Мюллер раскритиковал одноклубников: «Нужно уважать болельщиков»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер открыто раскритиковал поведение товарищей по команде после поражения от «Саарбрюккена».

Мюнхенцы неожиданно уступили представителю третьей лиги в выездном матче Кубка Германии (1:2). После финального свистка только Мюллер, Матис Тель, Лерой Сане, Буна Сарр и Йозуа Киммих поблагодарили болельщиков за поддержку, в то время как остальные игроки гостей сразу ушли в раздевалку.

«Болельщиков волнуют результат и игра. Вы всегда можете проиграть, но я должен согласиться с фанатами. Абсолютно неприемлемо, что всего три-четыре игрока проявили уважение к тем, кто приехал поддержать нас в выездном матче. Когда-то мы уже обсуждали это в раздевалке. В будущем наша команда покажет себя иначе», – сказал в интервью Sky Мюллер.