Мюллер – о поражении «Баварии» от «Саарбрюккена»: «Мы были недостаточно умны»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер поведал о том, как его команда проиграла представителю третьей лиги.

Именно Мюллер стал автором единственного гола мюнхенцев в матче, открыв счёт на 16-й минуте. «Саарбрюккен» ответил дважды, отпраздновав решающий гол на 96-й минуте.

«Мы должны поздравить «Саарбрюккен». Можно найти много причин нашего поражения. Мы допустили контратаку в компенсированное время, были попросту недостаточно умны. Во втором тайме у нас было подавляющее преимущество, но стоит отдать должное соперникам, которые сейчас должны быть счастливы», – заявил в послематчевом интервью Мюллер.