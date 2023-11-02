Тухель прокомментировал поражение «Баварии» от команды из третьей лиги

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель не смог объяснить поражение в матче против «Саарбрюккена» (1:2).

Томас Мюллер вывел мюнхенцев вперёд уже на 16-й минуте, однако команда из третьей лиги нашла в себе силы забить два мяча и сотворить сенсацию.

«Мы не были высокомерны и легкомысленны. Существует либо сто объяснений, либо ни одного. Странное ощущение. Люди, считающие, что мы были обязаны побеждать здесь, абсолютно правы. Нет разумного объяснения, мы очень разочарованы. Остаётся лишь поздравить соперника», – передаёт Bayern & Germany слова Тухеля.

Примечательно, что для «Баварии» это первое с 2000 года кубковое поражение от команды, представляющей лигу ниже второй.