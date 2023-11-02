«Бавария» впервые за 23 года вылетела из Кубка Германии от команды, выступающей ниже второй лиги

«Бавария» потерпела сенсационное поражение от «Саарбрюккена» в матче Кубка Германии.

Коллектив, занимающий 15-е место в третьем по силе немецком дивизионе, нанёс поражение мюнхенскому гранду, забив победный гол на 96-й минуте (2:1). По сведениям Bayern & Germany, это первый за 23 года случай, когда «Бавария» вылетела из Кубка Германии, уступив команде не из двух верхних лиг.

«Саарбрюккен» выиграл всего три из 11 матчей третьей лиги в текущем сезоне. «Бавария» занимает вторую строчку в Бундеслиге с 23 очками, на два балла отставая от лидирующего «Байера».

В субботу коллектив Томаса Тухеля сыграет на выезде против дортмундской «Боруссии».