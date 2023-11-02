«Бавария» провалила кубковый матч с соперником из третьего дивизиона

Лидеры текущего сезона в немецком футболе не очень уверенно прошли второй раунд Кубка Германии. И если «Боруссия» Дортмунд и «Байер» все же решили задачу в основное время, то «Бавария» долго мучилась со скромным «Саарбрюккеном» из Третьей бундеслиги и умудрилась провалиться. В первом тайме Томас Мюллер дальним ударом открыл счет. Соперник отыгрался на 45-й минуте после грубой ошибки у своей штрафной от Кима Мин Чжэ. Во втором тайме Лерой Сане и Кингсли Коман не смогли пробить голкипера, а Мюллер пробил головой рядом со штангой. «Саарбрюккен» отбивался и на седьмой компенсированной минуте уколол соперника. В контратаке Марсель Гаус ударом с 10 метров забил победный мяч - 2:1.