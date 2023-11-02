«Бавария» провалила кубковый матч с соперником из третьего дивизиона

Лидеры текущего сезона в немецком футболе не очень уверенно прошли второй раунд Кубка Германии. И если «Боруссия» Дортмунд и «Байер» все же решили задачу в основное время, то «Бавария» долго мучилась со скромным «Саарбрюккеном» из Третьей бундеслиги и умудрилась провалиться. В первом тайме Томас Мюллер дальним ударом открыл счет. Соперник отыгрался на 45-й минуте после грубой ошибки у своей штрафной от Кима Мин Чжэ. Во втором тайме Лерой Сане и Кингсли Коман не смогли пробить голкипера, а Мюллер пробил головой рядом со штангой. «Саарбрюккен» отбивался и на седьмой компенсированной минуте уколол соперника. В контратаке Марсель Гаус ударом с 10 метров забил победный мяч - 2:1.
Протокол игры
|16'Мюллер Томас (0:1)
|(1:1) Зонтаймер Патрик45'
|(2:1) Гаус Марсель90'
Шрайбер Тим•Бёдер Лукас•Цайц Мануэль• 10'Уаферро Боне71' (Цивейя Тим (71') •Риццуто Калоджеро•Гаус Марсель• 83'Наифи Амин•Рабихич Касим72' (Шмидт Юлиан (72') •Зонтаймер Патрик 72'83' (Брункер Кай (83') •Фабио Ди-Мичели67' (Кербер Лука (67') •Штеле Симон66' (Байда Юлиус (66')
Запасные: Котырба Финн•Шахин Лео•Патерок Тим•Ректенвальд Фредерик
Нойер Мануэль•Сарр Буна60' (Коман Кингсли (60') •Де Лигт Маттейс25' (Лаймер Конрад (25') •Мин-Чжэ Ким•Дэвис Альфонсо•Киммих Йозуа•Сане Лерой60' (Мусиала Джамал (60') •Мюллер Томас•Крэтзиг Франс60' (Гнабри Серж (60') •Тель Матис•Чупо-Мотинг Эрик 40'
01 ноября. Стадион "Людвигспаркштадион" (Саарбрюкен).
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