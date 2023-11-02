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Кубок Германии

«Бавария» провалила кубковый матч с соперником из третьего дивизиона

02 Ноября 2023 • 00:44 Комментировать (1)
Саарбрюккен
2:1
Бавария

Лидеры текущего сезона в немецком футболе не очень уверенно прошли второй раунд Кубка Германии. И если «Боруссия» Дортмунд и «Байер» все же решили задачу в основное время, то «Бавария» долго мучилась со скромным «Саарбрюккеном» из Третьей бундеслиги и умудрилась провалиться. В первом тайме Томас Мюллер дальним ударом открыл счет. Соперник отыгрался на 45-й минуте после грубой ошибки у своей штрафной от Кима Мин Чжэ. Во втором тайме Лерой Сане и Кингсли Коман не смогли пробить голкипера, а Мюллер пробил головой рядом со штангой. «Саарбрюккен» отбивался и на седьмой компенсированной минуте уколол соперника. В контратаке Марсель Гаус ударом с 10 метров забил победный мяч - 2:1.

Протокол игры  
Саарбрюккен2:1Бавария
  16'Мюллер Томас (0:1)
(1:1) Зонтаймер Патрик45'  
(2:1) Гаус Марсель90'  
Шрайбер ТимБёдер ЛукасЦайц Мануэль  10'Уаферро Боне 71' (Цивейя Тим ( 71') Риццуто КалоджероГаус Марсель  83'Наифи АминРабихич Касим 72' (Шмидт Юлиан ( 72') Зонтаймер Патрик  72' 83' (Брункер Кай ( 83') Фабио Ди-Мичели 67' (Кербер Лука ( 67') Штеле Симон 66' (Байда Юлиус ( 66')
Запасные: Котырба ФиннШахин ЛеоПатерок ТимРектенвальд Фредерик
Нойер МануэльСарр Буна 60' (Коман Кингсли ( 60') Де Лигт Маттейс 25' (Лаймер Конрад ( 25') Мин-Чжэ КимДэвис АльфонсоКиммих ЙозуаСане Лерой 60' (Мусиала Джамал ( 60') Мюллер ТомасКрэтзиг Франс 60' (Гнабри Серж ( 60') Тель МатисЧупо-Мотинг Эрик  40'
Запасные: Кейн ГарриФукуи ТайчиПерец ДаниэльЗвонарек ЛовроПавлович Александр
01 ноября. Стадион "Людвигспаркштадион" (Саарбрюкен).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Саарбрюккен

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Комментарии (1)
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CELTIC FROST
02 Ноября 2023 в 01:00
Суперкубок, Кубок... Казалось бы, причем тут Кейн и наследие Тоттэнхэма) Впрочем, смотрим дальше, в конце сезона все прояснится.
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