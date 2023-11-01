«Бавария» снова потеряла де Лигта из-за травмы

Центральный защитник «Баварии» Маттейс де Лигт получил новую травму.

Нидерландский футболист вышел в стартовом составе мюнхенцев в матче Кубка Германии против «Саарбрюккена», но уже на 25-й минуте был вынужден покинуть поле – его заменил Конрад Лаймер. Для 24-летнего центрбека это уже не первая травма в текущем сезоне. Аналогичные проблемы испытывали и другие центральные защитники команды.

На сайте LiveResult.ru представлена текстовая онлайн-трансляция встречи «Саарбрюккена» с «Баварией». После первого тайма на табло горит ничейный счёт – 1:1.

Маттейс де Лигт сыграл десять матчей за «Баварию» в нынешней кампании, отметившись одним забитым мячом.