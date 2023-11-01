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«Бавария» снова потеряла де Лигта из-за травмы

01 Ноября 2023 • 23:51 Комментировать
Саарбрюккен
1:1
Бавария
1 28.00 X 2.00 2 1.95
2-й тайм

Центральный защитник «Баварии» Маттейс де Лигт получил новую травму.

Нидерландский футболист вышел в стартовом составе мюнхенцев в матче Кубка Германии против «Саарбрюккена», но уже на 25-й минуте был вынужден покинуть поле – его заменил Конрад Лаймер. Для 24-летнего центрбека это уже не первая травма в текущем сезоне. Аналогичные проблемы испытывали и другие центральные защитники команды.

На сайте LiveResult.ru представлена текстовая онлайн-трансляция встречи «Саарбрюккена» с «Баварией». После первого тайма на табло горит ничейный счёт – 1:1.

Маттейс де Лигт сыграл десять матчей за «Баварию» в нынешней кампании, отметившись одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Маттейс де Лигт

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