«Боруссия» Дортмунд не проигрывает дома в 26 матчах кряду – самая продолжительная серия за 21 год

Дортмундская «Боруссия» продлила беспроигрышную серию в родных стенах.

Коллектив Эдина Терзича взял верх над «Хоффенхаймом» в матче Кубка Германии – 1:0. Согласно данным Opta, дортмундцы не проигрывают в домашних поединках всех турниров уже на протяжении 26 матчей подряд – самая продолжительная серия клуба за 21 год. В период с 2001 по 2002 год «шмели» не знали поражений в 28 играх кряду.

Продлить текущую серию будет непросто – в субботу «Боруссии» предстоит принять на своём поле «Баварию».

После девяти туров Бундеслиги «жёлто-чёрные» занимают пятую строчку в турнирной таблице Бундеслиги с 21 набранным очком.