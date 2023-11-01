«Байер» повторил свою рекордную беспроигрышную серию

«Байер» одержал очередную победу, обыграв «Зандхаузен» в Кубке Германии (5:2).

Несмотря на крупный счёт, для команды Хаби Алонсо всё сложилось не так просто: вплоть до 85-й минуты на табло горел ничейный счёт, и лишь в концовке фаворит снял все вопросы, забив трижды. «Фармацевты» продлили свою беспроигрышную серию на старте сезона до 14 матчей (13 побед и одна ничья) – повторение клубного рекорда с момента повышения в Бундеслигу в 1979 году, информирует Opta. В сезоне-1995/96 леверкузенцы также не проигрывали на протяжении 14 встреч.

Следующий соперник «Байера» – «Хоффенхайм». Матч состоится 4 октября.