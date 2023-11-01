«Боруссия» из Дортмунда и «Байер» уверенно прошли в следующий раунд Кубка

Завершились некоторые матчи 1/16 финала Кубка Германии. «Боруссия» из Дортмунда доминировала в споре с «Хоффенхаймом», но интрига сохранялась до последнего. В дебюте в двух атаках подряд защитники гостей спасали ворота, помогая голкиперу. Только в концовке первого тайма Марко Ройс вколотил мяч в сетку, воплотив в результат громадный перевес хозяев. После перерыва остроты было намного меньше, но «Хоффенхайм» сегодня откровенно разочаровал.
В параллельной игре «Байер» играл против скромного «Зандхаузена». Леверкузенцы дважды вели и теряли перевес, и только в самой концовке смогли забить еще трижды и победили 5:2.
Протокол игры
|(1:0) Ройс Марко43'
Кобель Грегор•Вольф Мариус64' (Бенсебаини Рами (64') •Зюле Никлас•Шлоттербек Нико• 56'Рюэрсон Юлиан•Эзкан Салих•Брандт Юлиан•Ройс Марко83' (Забитцер Марсель (83') •Рейна Джованни70' (Нмеча Феликс (70') •Байно-Гиттенс Джейми64' (Мален Дониэлл (64') •Мукоко Юссуфа
Бауманн Оливер•Фогт Кевин•Брукс Джон•Акпогума Кевин64' (Конте Бамбасе (64') •Бебу Ила•Прёмель Гриша79' (Тохумджу Умут (79') •Стах Антон•Бюльтер Мариус88' (Бишоф Том (88') •Бейер Максимилиан•Вегхорст Ваут• 75'Бериша Мергим64' (Кабак Озан (64' 66') 90'
01 ноября. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).
Протокол игры
|21' Паласиос Эсекиэль (0:1)
|(1:1) Christoph Ehlich 50'
|54' Та Джонатан (1:2)
|(2:2) Бен-Балла Яссин 57'
|85' Гложек Адам (2:3)
|88' Адли Амин (2:4)
|90' Адли Амин (2:5)
Ренен Николай • Christoph Ehlich • Фукс Александер • 20'Гешвилль Макс • Вейк Йонас • Мюлинг Александер • Бен-Балла Яссин • Штольце Себастьян 85' ( Livan Burcu ( 85') • Abu-Bekir El-Zein 74' ( Отто Давид ( 74') • Эвина Франк 49' 66' ( Мацеевски Тим ( 66') • _Meier R. 74' ( Хеннингс Роувен ( 74')
Запасные: Joe-Joe Richardson • Felix Goettlicher • Кляйн Даниэль • Шустер Лион • Diamant Lokaj
Коварж Матей • Станишич Йосип • Та Джонатан • Тапсоба Эдмон 46' ( Коссуну Одилон ( 46') • Инкапье Пьеро 64' ( Вирц Флориан ( 64') • Андрих Роберт • Паласиос Эсекиэль 28' 64' ( Гримальдо Алехандро ( 64' ) • 71'Телла Нейтан 64' ( Джака Гранит ( 64') • Амири Надим 64' ( Фримпонг Жереми ( 64') • Адли Амин • Гложек Адам 77'
Запасные: Градецки Лукаш • Хофманн Йонас • Мбамба Ноа • Бонифасе Виктор
01 ноября. Стадион "BWT-Stadion am Hardtwald".
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