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Кубок Германии

«Боруссия» из Дортмунда и «Байер» уверенно прошли в следующий раунд Кубка

01 Ноября 2023 • 21:58 Комментировать
Боруссия Д
1:0
Хоффенхайм

Завершились некоторые матчи 1/16 финала Кубка Германии. «Боруссия» из Дортмунда доминировала в споре с «Хоффенхаймом», но интрига сохранялась до последнего. В дебюте в двух атаках подряд защитники гостей спасали ворота, помогая голкиперу. Только в концовке первого тайма Марко Ройс вколотил мяч в сетку, воплотив в результат громадный перевес хозяев. После перерыва остроты было намного меньше, но «Хоффенхайм» сегодня откровенно разочаровал.

В параллельной игре «Байер» играл против скромного «Зандхаузена». Леверкузенцы дважды вели и теряли перевес, и только в самой концовке смогли забить еще трижды и победили 5:2.

Протокол игры  
Боруссия Д1:0Хоффенхайм
(1:0) Ройс Марко43'  
Кобель ГрегорВольф Мариус 64' (Бенсебаини Рами ( 64') Зюле НикласШлоттербек Нико  56'Рюэрсон ЮлианЭзкан СалихБрандт ЮлианРойс Марко 83' (Забитцер Марсель ( 83') Рейна Джованни 70' (Нмеча Феликс ( 70') Байно-Гиттенс Джейми 64' (Мален Дониэлл ( 64') Мукоко Юссуфа
Запасные: Хуммельс МатсАдейеми КаримФюллькруг НикласМайер Александер IIАллер Себастьян
Бауманн ОливерФогт КевинБрукс ДжонАкпогума Кевин 64' (Конте Бамбасе ( 64') Бебу ИлаПрёмель Гриша 79' (Тохумджу Умут ( 79') Стах АнтонБюльтер Мариус 88' (Бишоф Том ( 88') Бейер МаксимилианВегхорст Ваут  75'Бериша Мергим 64' (Кабак Озан ( 64'  66'  90')
Запасные: Юстван ЮлианБеккер ФиннСалаи АттилаСамассеку ДиадиФилипп Лука
01 ноября. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).
Протокол игры 
Зандхаузен2:5Байер Л
  21' Паласиос Эсекиэль (0:1)
(1:1) Christoph Ehlich 50'  
  54' Та Джонатан (1:2)
(2:2) Бен-Балла Яссин 57'  
  85' Гложек Адам (2:3)
  88' Адли Амин (2:4)
  90' Адли Амин (2:5)
Ренен Николай  Christoph Ehlich  Фукс Александер   20'  Гешвилль Макс  Вейк Йонас  Мюлинг Александер  Бен-Балла Яссин  Штольце Себастьян   85' (Livan Burcu (   85' Abu-Bekir El-Zein   74' (Отто Давид (   74' Эвина Франк   49'   66' (Мацеевски Тим (   66' _Meier R.   74' (Хеннингс Роувен (   74')
Запасные: Joe-Joe Richardson  Felix Goettlicher  Кляйн Даниэль  Шустер Лион  Diamant Lokaj
Коварж Матей  Станишич Йосип  Та Джонатан  Тапсоба Эдмон   46' (Коссуну Одилон (   46' Инкапье Пьеро   64' (Вирц Флориан (   64' Андрих Роберт  Паласиос Эсекиэль   28'   64' (Гримальдо Алехандро (   64'   71' Телла Нейтан   64' (Джака Гранит (   64' Амири Надим   64' (Фримпонг Жереми (   64' Адли Амин  Гложек Адам   77'
Запасные: Градецки Лукаш  Хофманн Йонас  Мбамба Ноа  Бонифасе Виктор
 01 ноября. Стадион "BWT-Stadion am Hardtwald".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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Боруссия Д Боруссия Д
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