«Боруссия» из Дортмунда и «Байер» уверенно прошли в следующий раунд Кубка

Завершились некоторые матчи 1/16 финала Кубка Германии. «Боруссия» из Дортмунда доминировала в споре с «Хоффенхаймом», но интрига сохранялась до последнего. В дебюте в двух атаках подряд защитники гостей спасали ворота, помогая голкиперу. Только в концовке первого тайма Марко Ройс вколотил мяч в сетку, воплотив в результат громадный перевес хозяев. После перерыва остроты было намного меньше, но «Хоффенхайм» сегодня откровенно разочаровал.

В параллельной игре «Байер» играл против скромного «Зандхаузена». Леверкузенцы дважды вели и теряли перевес, и только в самой концовке смогли забить еще трижды и победили 5:2.