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«Боруссия» и «Хоффенхайм» объявили стартовые составы на матч Кубка Германии

01 Ноября 2023 • 19:14 Комментировать
Боруссия Д
...
Хоффенхайм
1 1.63 X 4.60 2 4.80
Через 0 ч. 9 мин.

Сегодня, 1 ноября, дортмундская «Боруссия» будет принимать на своём поле «Хоффенхайм» в рамках 1/16 финала Кубка Германии.

Главный тренер «Боруссии» Эдин Терзич решил выпустить с первых минут следующих футболистов: Кобель (вр), Вольф, Шлоттербек, Рюэрсон, Зюле, Ройс, Рейна, Эзкан, Брандт, Байно-Гиттенс, Мукоко.

Наставник «Хоффенхайма» Матараццо Пеллегрино выставил такой состав: Бауманн (вр), Бебу, Брукс, Фогт, Акпогума, Прёмель, Бюльтер, Стах, Бейер, Вегхорст, Бериша.

Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию поединка.

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Евро-Футбол.Ру,
Хоффенхайм Боруссия Дортмунд

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