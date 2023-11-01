«Боруссия» и «Хоффенхайм» объявили стартовые составы на матч Кубка Германии

Сегодня, 1 ноября, дортмундская «Боруссия» будет принимать на своём поле «Хоффенхайм» в рамках 1/16 финала Кубка Германии.
Главный тренер «Боруссии» Эдин Терзич решил выпустить с первых минут следующих футболистов: Кобель (вр), Вольф, Шлоттербек, Рюэрсон, Зюле, Ройс, Рейна, Эзкан, Брандт, Байно-Гиттенс, Мукоко.
Наставник «Хоффенхайма» Матараццо Пеллегрино выставил такой состав: Бауманн (вр), Бебу, Брукс, Фогт, Акпогума, Прёмель, Бюльтер, Стах, Бейер, Вегхорст, Бериша.
Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию поединка.
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