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«Вольфсбург» выбил из Кубка «РБ Лейпциг»

31 Октября 2023 • 22:01 Комментировать
Вольфсбург
1:0
РБ Лейпциг

Матч 1/16 финала Кубка Германии между «Вольфсбургом» и «РБ Лейпцигом» получился боевым. Футболисты суммарно получили девять жёлтых карточек и один повторный «горчичник».  На 56-й минуте Юссуф Поульсен подвел гостей и оставил в меньшинстве. Что касается других событий на поле - «волки» били по воротам так же часто, как и противник, но были точнее. После гола Вацлава Черны на 14-й минуте хозяева отдали инициативу сопернику и играли по счету, что принесло успех.

1:0, и «РБ Лейпциг» покидает турнир.

Протокол игры  
Вольфсбург1:0РБ Лейпциг
(1:0) Черны Вацлав14'  
Перван Павао  82'Борнаув СебастьянЛакруа Максанс  43'Зесигер СедрикБаку Ридле  70' 74' (Винд Йонас ( 74') Сванберг МаттиасВранкс Астер  52' 81' (Майер Ловро ( 81') Герхардт ЯнникЧерны Вацлав 65' (Паредес Кевин ( 65'  85') Томаш Тьягу 74' (Меле Йоаким ( 74') Каминьски Якуб 81' (Арнольд Максимилиан ( 81')
Запасные: Коцца НиколяШульце ФилиппDzenan PejcinovicДженц Мориц
Гулачи ПетерХенрихс БенджаминКлостерманн ЛукасЛюкеба Кастелло  64' 73' (Сеско Бенджамин ( 73') Раум ДавидАйдара Амаду 80' (Баумгартнер Кристоф ( 80') Шлагер Ксавер  45' 73' (Симакан Мохамед ( 73') Симонс ХавиВернер Тимо 73' (Кампль Кевин ( 73') Опенда Лои 86' (Карвалью Фабиу ( 86') Поульсен Юссуф  42'  56'
Запасные: Зайвальд НиколасЛенц КристоферБласвих ЯнисФорсберг Эмиль
31 октября. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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Вольфсбург — РБ Лейпциг: прогноз и ставка на матч Кубка Германии — 31 октября 2023
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