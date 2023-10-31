«Вольфсбург» выбил из Кубка «РБ Лейпциг»

Матч 1/16 финала Кубка Германии между «Вольфсбургом» и «РБ Лейпцигом» получился боевым. Футболисты суммарно получили девять жёлтых карточек и один повторный «горчичник». На 56-й минуте Юссуф Поульсен подвел гостей и оставил в меньшинстве. Что касается других событий на поле - «волки» били по воротам так же часто, как и противник, но были точнее. После гола Вацлава Черны на 14-й минуте хозяева отдали инициативу сопернику и играли по счету, что принесло успех.

1:0, и «РБ Лейпциг» покидает турнир.