«Вольфсбург» выбил из Кубка «РБ Лейпциг»

Матч 1/16 финала Кубка Германии между «Вольфсбургом» и «РБ Лейпцигом» получился боевым. Футболисты суммарно получили девять жёлтых карточек и один повторный «горчичник». На 56-й минуте Юссуф Поульсен подвел гостей и оставил в меньшинстве. Что касается других событий на поле - «волки» били по воротам так же часто, как и противник, но были точнее. После гола Вацлава Черны на 14-й минуте хозяева отдали инициативу сопернику и играли по счету, что принесло успех.
1:0, и «РБ Лейпциг» покидает турнир.
Протокол игры
|(1:0) Черны Вацлав14'
Перван Павао• 82'Борнаув Себастьян•Лакруа Максанс• 43'Зесигер Седрик•Баку Ридле 70'74' (Винд Йонас (74') •Сванберг Маттиас•Вранкс Астер 52'81' (Майер Ловро (81') •Герхардт Янник•Черны Вацлав65' (Паредес Кевин (65') • 85'Томаш Тьягу74' (Меле Йоаким (74') •Каминьски Якуб81' (Арнольд Максимилиан (81')
Гулачи Петер•Хенрихс Бенджамин•Клостерманн Лукас•Люкеба Кастелло 64'73' (Сеско Бенджамин (73') •Раум Давид•Айдара Амаду80' (Баумгартнер Кристоф (80') •Шлагер Ксавер 45'73' (Симакан Мохамед (73') •Симонс Хави•Вернер Тимо73' (Кампль Кевин (73') •Опенда Лои86' (Карвалью Фабиу (86') •Поульсен Юссуф 42' 56'
31 октября. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).
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