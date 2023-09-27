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Горецка оценил победу «Баварии» со счётом 4:0

27 Сентября 2023 • 07:24 Комментировать

Хавбек мюнхенской «Баварии» Леон Горецка высказался о результате поединка против «Пройссен Мюнстер» (4:0) в первом раунде Кубка Германии.

«Мне нравится такая доминирующая игра «Баварии». Некоторые футболисты вышли не на своих позициях, но отлично отработали. Такое выступление позитивно отразится на нас. Команда идет по правильному пути, мы сосредоточены, но еще есть куда стремиться», - передает слова полузащитника пресс-служба клуба.

Следующий поединок «Бавария» сыграет против «РБ Лейпцига» в чемпионате Германии. Встреча состоится в субботу, 30 сентября.

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Бавария Леон Горецка
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