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Тухель: «Надеюсь, мне больше не придётся выпускать Горецку и Мазрауи в центре защиты»

27 Сентября 2023 • 00:31 Комментировать
Пройссен Мюнстер
0:4
Бавария
окончен

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал выступление команды в матче против «Пройссен Мюнстер» (4:0).

Мюнхенцы уверенно шагнули в следующий раунд Кубка Германии, забив три мяча уже к перерыву. Особого внимания удостоилась связка центрбеков, которую составили Леон Горецка и Нуссер Мазрауи, обычно играющие в центре полузащиты и на фланге защиты соответственно.

«Команда серьёзно и профессионально подошла к матчу. Мы были сильны в единоборствах и не пропускали контратак. Горецка и Мазрауи хорошо себя проявили в центре защиты – они действовали надёжно. Несмотря на это, надеюсь, мне больше не придётся выпускать на данной позиции. Я доволен их выступлением, но в будущем обойдусь без этого», – цитирует Bayern & Germany Тухеля.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель Леон Горецка Пройссен Мюнстер Нуссер Мазрауи
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