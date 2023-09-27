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Тухель – о травме Гнабри: «Ему предстоит операция»

27 Сентября 2023 • 00:14 Комментировать
Пройссен Мюнстер
0:4
Бавария
окончен

Вингер «Баварии» Серж Гнабри получил травму в матче Кубка Германии.

28-летний игрок появился в стартовом составе в матче против «Пройссен Мюнстер», но уже на 11-й минуте был заменён из-за повреждения. Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу мюнхенцев, и вскоре после финального свистка рулевой команды рассказал о травме Гнабри: «Серж сломал предплечье. Завтра ему сделают операцию, он будет отсутствовать на протяжении нескольких недель. Очень печальная новость для нас», – заявил в интервью Sky Тухель.

Серж Гнабри принял участие в шести матчах «Баварии» в текущем сезоне, отметившись одним голом.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель Серж Гнабри
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