«Бавария» разгромила соперника из Третьей лиги

«Бавария» провела кубковый матч против коллектива «Пройссен Мюнстер» и добилась уверенной победы. Уже в дебюте Эрик Чупо-Мотинг получил мяч в штрафной и вторым касанием отправил его в сетку. Под конец тайма Конрад Лаймер головой пробил в цель над выскочившим навстречу голкипером. Еще до перерыва «Бавария» забила снова, после розыгрыша углового Франс Крэтзиг замкнул ближнюю штангу. Второй тайм был гораздо спокойнее, лишь в самом конце Кингсли Коман сыграл на свободное пространство, и Матис Тель с острого угла забил четвертый гол - 4:0.