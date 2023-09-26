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Ким Мин Джэ пропустит матч «Баварии» в Кубке Германии слухи

26 Сентября 2023 • 16:54 Комментировать
Пройссен Мюнстер
...
Бавария
1 49.00 X 15.00 2 1.04
Через 3 ч. 6 мин.

Центральный защитник «Баварии» Ким Мин Джэ не сможет помочь своей команде в предстоящей игре национального Кубка.

Как утверждает газета Bild, 26-летний футболист не поехал вместе с «Баварией» на гостевой поединок с клубом «Пройссен Мюнстер».

Ранее главный тренер мюнхенского коллектива заявил, что игрок не тренируется из-за травмы.

Матч «Пройссен Мюнстер» - «Бавария» состоится сегодня, 26 сентября. Старт встречи 1/32 финала Кубка Германии запланирован на 21:45 по московскому времени.

За всеми событиями поединка вы сможете следить в текстовой онлайн-трансляции, которая пройдет на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Ким Мин Джэ
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ПРОЙССЕН МЮНСТЕР БАВАРИЯ
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На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
26.09.23 в 21:45
Пройссен Мюнстер Пройссен Мюнстер
Бавария Бавария
30.00 15.00 1.04
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Сегодня, 26 Сентября
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