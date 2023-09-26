Центральный защитник «Баварии» Ким Мин Джэ не сможет помочь своей команде в предстоящей игре национального Кубка.

Как утверждает газета Bild, 26-летний футболист не поехал вместе с «Баварией» на гостевой поединок с клубом «Пройссен Мюнстер».

Ранее главный тренер мюнхенского коллектива заявил, что игрок не тренируется из-за травмы.

Матч «Пройссен Мюнстер» - «Бавария» состоится сегодня, 26 сентября. Старт встречи 1/32 финала Кубка Германии запланирован на 21:45 по московскому времени.

За всеми событиями поединка вы сможете следить в текстовой онлайн-трансляции, которая пройдет на портале LiveResult.