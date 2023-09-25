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​За «Баварию» дебютирует Перец

25 Сентября 2023 • 17:33 Комментировать
Пройссен Мюнстер
...
Бавария
1 40.00 X 12.50 2 1.06
26.09 21:45

В конце лета состав «Баварии» пополнил голкипер Даниэль Перец. 23-летний израильтянин должен дебютировать за мюнхенский клуб во вторник. В этот день команда Томаса Тухеля сыграет против клуба «Пройссен Мюнстер» в Кубке Германии.

«Если на тренировках всё будет хорошо, то завтра в стартовом составе выйдет Даниэль Перец», - сказал Тухель журналистам.

До перехода в «Баварию» Даниэль Перец выступал за «Маккаби» из Тель-Авива.

Кубковый матч между «Пройссен Мюнстер» и «Баварией» стартует 26 сентября в 21:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Даниэль Перец
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ПРОЙССЕН МЮНСТЕР БАВАРИЯ
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