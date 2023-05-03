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Кубок Германии

«Айнтрахт» не без приключений пробился в финал Кубка Германии

03 Мая 2023 • 23:49 Комментировать
Штутгарт
2:3
Айнтрахт Фр
окончен

За вторую путёвку в финал Кубка Германии бились «Штутгарт» и «Айнтрахт». Игра началась с желтых карточек в обе сторон. В середине первого тайма швабы провели быструю атаку, в штрафной Тьягу Томаш пробил с разворота, и мяч от ноги защитника и штанги оказался в сетке. Примечательно, что «Штутгарт» имел еще не одну возможность забить в первом тайме, но после перерыва пошла другая игра. Гости быстро все перевернули в свою пользу. Эван Н’Дика в касание вколотил мяч в сетку после скидки от партнера. Вскоре Даити Камада отобрал мяч на чужой половине, продвинулся к воротам и прицельно пробил - 2:1. Рандаль Коло-Муани оказался сам перед воротами и был сбит голкипером - 11-метровый. Пострадавший четко исполнил стандарт, забив третий гол своей команды. Хозяева быстро ответили, и здесь не обошлось без рикошета, именно так забил Энцо Мийо.

В финале «Айнтрахт» сыграет против «РБ Лейпцига», который ранее разгромил «Фрайбург» (5:1).

Протокол игры  
Штутгарт2:3Айнтрахт Фр
(1:0) Томаш Тьягу19'  
  51'Н'Дика Эван (1:1)
  55'Камада Даити (1:2)
  77'Коло-Муани Рандаль (1:3)
(2:3) Мийо Энцо83'  
Бредлов Фабиан  75'Мавропанос Константинос 31' (Загаду Дан-Аксель ( 31') Антон Вальдемар 63' (Кулибали Танги ( 63') Ито Хироки  80'Вагноман ЖошаСоса Борна  80'  85'Каразор АтаканЭндо Ватару 78' (Фюрих Крис ( 78') Томаш Тьягу  20' 63' (Мийо Энцо ( 63') Мвумпа СиласГирасси Серу  9'
Запасные: Мюллер ФлорианНартей НиколасШтенцель ПаскальХарагути ГенкиПереа Хуан
Трапп КевинТутаХасебе МакотоН'Дика ЭванЭбимбе ЭрикЛенц Кристофер  90'Роде Себастьян 46' (Бута ( 46'  90') Соу Джибрил  5'Камада ДаитиГётце Марио  4' 78' (Линдстрём Йеспер ( 78') Коло-Муани Рандаль 83' (Борре Рафаэль ( 83')
Запасные: Рамай ДиантАаронсон ПакстенКнауфф АнсгарАларио ЛукасЧендлер ТимотиТуре Альмами
03 мая. Стадион "Мерседес-Бенц-Арена" (Штуттгарт).

 

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