«Айнтрахт» не без приключений пробился в финал Кубка Германии

За вторую путёвку в финал Кубка Германии бились «Штутгарт» и «Айнтрахт». Игра началась с желтых карточек в обе сторон. В середине первого тайма швабы провели быструю атаку, в штрафной Тьягу Томаш пробил с разворота, и мяч от ноги защитника и штанги оказался в сетке. Примечательно, что «Штутгарт» имел еще не одну возможность забить в первом тайме, но после перерыва пошла другая игра. Гости быстро все перевернули в свою пользу. Эван Н’Дика в касание вколотил мяч в сетку после скидки от партнера. Вскоре Даити Камада отобрал мяч на чужой половине, продвинулся к воротам и прицельно пробил - 2:1. Рандаль Коло-Муани оказался сам перед воротами и был сбит голкипером - 11-метровый. Пострадавший четко исполнил стандарт, забив третий гол своей команды. Хозяева быстро ответили, и здесь не обошлось без рикошета, именно так забил Энцо Мийо.

В финале «Айнтрахт» сыграет против «РБ Лейпцига», который ранее разгромил «Фрайбург» (5:1).