Андре Силва получил монетой по голове во время матча с «Фрайбургом»

«РБ Лейпциг» вышел в финал Кубка Германии, это случилось после крупной победы над «Фрайбургом», ранее выбившим из турнира «Баварию». Однако триумф «Лейпцига» был омрачен неприятным эпизодом, который случился с готовившимся выйти на замену нападающим Андре Силвой.

В голову ему прилетела монета - достаточно крупная, предположительно достоинством в два евро. В итоге обошлось без серьезных травм, но выпускать на поле Силву не стали, а руководство «Фрайбурга» после игры принесло свои извинения игроку, в прошлом поигравшему в итальянском «Милане», а также в испанской «Севилье».