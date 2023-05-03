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Кубок Германии

Андре Силва получил монетой по голове во время матча с «Фрайбургом»

03 Мая 2023 • 17:42 Комментировать
Фрайбург
1:5
РБ Лейпциг
окончен

«РБ Лейпциг» вышел в финал Кубка Германии, это случилось после крупной победы над «Фрайбургом», ранее выбившим из турнира «Баварию». Однако триумф «Лейпцига» был омрачен неприятным эпизодом, который случился с готовившимся выйти на замену нападающим Андре Силвой.

В голову ему прилетела монета - достаточно крупная, предположительно достоинством в два евро. В итоге обошлось без серьезных травм, но выпускать на поле Силву не стали, а руководство «Фрайбурга» после игры принесло свои извинения игроку, в прошлом поигравшему в итальянском «Милане», а также в испанской «Севилье». 

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Евро-Футбол.Ру,
Фрайбург РБ Лейпциг Андре Силва
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