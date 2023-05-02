«РБ Лейпциг» вышел в финал Кубка Германии, за тайм разгромив «Фрайбург»

«Фрайбург» и «РБ Лейпциг», финалисты прошлого розыгрыша Кубка Германии, встретились в кубковом полуфинале. «Быки» на сей раз также победили, но в основное время. Точнее даже в первом тайме, забив сразу четыре гола. Дани Ольмо открыл счет и трижды ассистировал одноклубникам. На 58-й минуте красную карточку схлопотал Йошко Гвардиол, и даже в меньшинстве «РБ Лейпциг» долго не пропускал. В итоге Михаэль Грегорич забил гол престижа - 1:4. Но последнее слово было за соперником, Доминик Собослаи реализовал пенальти - 5:1.
В другом полуфинале сыграют «Штутгарт» и «Айнтрахт».
Протокол игры
|13'Ольмо Дани (0:1)
|14'Хенрихс Бенджамин (0:2)
|37'Собослаи Доминик (0:3)
|45'Нкунку Кристофер (0:4)
|(1:4) Грегорич Михаэль75'
|90' Собослаи Доминик (1:5)
Флеккен Марк•Кюблер Лукас• 68'Гинтер Маттиас•Линхарт Филипп•Сильдиллия Килианн20' (Грифо Винченцо (20') •Гюнтер Кристиан80' (Вайсхаупт Ноа (80') •Доан Рицу46' (Кайтель Янник (46') •Эггештайн Максимилиан46' (Шаллаи Роланд (46') • 90'Хёфлер Николас•Грегорич Михаэль•Хёлер Лукас76' (Петерсен Нильс (76')
Запасные: Чон У-Ён II•Атуболу Ноа•Гульде Мануэль•Рохль Мерлин
Бласвих Янис• 68'Хенрихс Бенджамин•Орбан Вилли•Гвардиол Йошко• 58'Хальстенберг Марсель61' (Симакан Мохамед (61') •Лаймер Конрад 85'87' (Диалло Абду (87') •Айдара Амаду•Собослаи Доминик•Вернер Тимо79' (Поульсен Юссуф (79') •Ольмо Дани61' (Клостерманн Лукас (61') •Нкунку Кристофер 60'61' (Раум Давид (61')
Запасные: Андре Силва•Нюланд Эрьян•Форсберг Эмиль
02 мая. Стадион "Европа-парк-Штадион".
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