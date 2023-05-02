«РБ Лейпциг» вышел в финал Кубка Германии, за тайм разгромив «Фрайбург»

«Фрайбург» и «РБ Лейпциг», финалисты прошлого розыгрыша Кубка Германии, встретились в кубковом полуфинале. «Быки» на сей раз также победили, но в основное время. Точнее даже в первом тайме, забив сразу четыре гола. Дани Ольмо открыл счет и трижды ассистировал одноклубникам. На 58-й минуте красную карточку схлопотал Йошко Гвардиол, и даже в меньшинстве «РБ Лейпциг» долго не пропускал. В итоге Михаэль Грегорич забил гол престижа - 1:4. Но последнее слово было за соперником, Доминик Собослаи реализовал пенальти - 5:1.

В другом полуфинале сыграют «Штутгарт» и «Айнтрахт».