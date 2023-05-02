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Кубок Германии

«РБ Лейпциг» вышел в финал Кубка Германии, за тайм разгромив «Фрайбург»

02 Мая 2023 • 23:44 Комментировать
Фрайбург
1:5
РБ Лейпциг
окончен

«Фрайбург» и «РБ Лейпциг», финалисты прошлого розыгрыша Кубка Германии, встретились в кубковом полуфинале. «Быки» на сей раз также победили, но в основное время. Точнее даже в первом тайме, забив сразу четыре гола. Дани Ольмо открыл счет и трижды ассистировал одноклубникам. На 58-й минуте красную карточку схлопотал Йошко Гвардиол, и даже в меньшинстве «РБ Лейпциг» долго не пропускал. В итоге Михаэль Грегорич забил гол престижа - 1:4. Но последнее слово было за соперником, Доминик Собослаи реализовал пенальти - 5:1.

В другом полуфинале сыграют «Штутгарт» и «Айнтрахт».

Протокол игры  
Фрайбург1:5РБ Лейпциг
  13'Ольмо Дани (0:1)
  14'Хенрихс Бенджамин (0:2)
  37'Собослаи Доминик (0:3)
  45'Нкунку Кристофер (0:4)
(1:4) Грегорич Михаэль75' 90' Собослаи Доминик (1:5)
Флеккен МаркКюблер Лукас  68'Гинтер МаттиасЛинхарт ФилиппСильдиллия Килианн 20' (Грифо Винченцо ( 20') Гюнтер Кристиан 80' (Вайсхаупт Ноа ( 80') Доан Рицу 46' (Кайтель Янник ( 46') Эггештайн Максимилиан 46' (Шаллаи Роланд ( 46'  90') Хёфлер НиколасГрегорич МихаэльХёлер Лукас 76' (Петерсен Нильс ( 76')
Запасные: Чон У-Ён IIАтуболу НоаГульде МануэльРохль Мерлин
Бласвих Янис  68'Хенрихс БенджаминОрбан ВиллиГвардиол Йошко  58'Хальстенберг Марсель 61' (Симакан Мохамед ( 61') Лаймер Конрад  85' 87' (Диалло Абду ( 87') Айдара АмадуСобослаи ДоминикВернер Тимо 79' (Поульсен Юссуф ( 79') Ольмо Дани 61' (Клостерманн Лукас ( 61') Нкунку Кристофер  60' 61' (Раум Давид ( 61')
Запасные: Андре СилваНюланд ЭрьянФорсберг Эмиль
02 мая. Стадион "Европа-парк-Штадион".

 

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