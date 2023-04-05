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Кубок Германии

«Штутгарт» стал третьим полуфиналистом Кубка Германии

05 Апреля 2023 • 21:25 Комментировать
Нюрнберг
0:1
Штутгарт
окончен

В Кубке Германии завершился ещё один четвертьфинальный матч. В нём «Нюрнберг» играл против «Штутгарта» и явно делал ставку на ничейный результат и серию пенальти, так как за 90 минут матча хозяева нанесли всего один удар в сторону ворот противника. Соперник атаковал горазд чаще, но смог отличиться только на 83-й минуте. Победный гол в активе Энцо Мийо.

Во вторник в полуфинал пробились «Айнтрахт» и «Фрайбург», выбивший «Баварию». В последнем четвертьфинале сыграют «РБ Лейпциг» и «Боруссия» Дортмунд.

Протокол игры  
Нюрнберг0:1Штутгарт
  83'Мийо Энцо (0:1)
Виндаль-Йенсен ПетерШиндлер КристоферХюбнер Флориан  12'Хорн Яннес  58' 81' (Дафернер Кристоф ( 81') Гиамера ЯнКастроп Йенс 69' (Хандверкер Тим ( 69') Темпельман ЛиноГайс ЙоханнесНюрнбергер Фабиан  73' 81' (Думан Тайлан ( 81') Дуа Квадво 81' (Лоуренс Джеймс ( 81') Дели Матс Мёллер 88' (Шуранов Эрик ( 88')
Запасные: Валентини ЭнрикоNathaniel BrownБлум ДанниКлаус Карл
Бредлов ФабианМавропанос КонстантиносАнтон ВальдемарИто ХирокиВагноман ЖошаСоса БорнаХарагути Генки 74' (Томаш Тьягу ( 74') Каразор Атакан  16'Эндо ВатаруПфайффер Лука 64' (Гирасси Серу ( 64') Фюрих Крис 74' (Мийо Энцо ( 74')
Запасные: Кулибали ТангиМюллер ФлорианМвумпа СиласШтенцель ПаскальПереа ХуанЗагаду Дан-Аксель
05 апреля. Стадион "Макс-Морлок-Стадион".

 

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0
1
4.00 3.75 1.91
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Перерыв
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Боруссия Д Боруссия Д
1
0
2.35 3.70 2.90
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Сегодня, 05 Апреля
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