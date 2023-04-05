«Штутгарт» стал третьим полуфиналистом Кубка Германии

В Кубке Германии завершился ещё один четвертьфинальный матч. В нём «Нюрнберг» играл против «Штутгарта» и явно делал ставку на ничейный результат и серию пенальти, так как за 90 минут матча хозяева нанесли всего один удар в сторону ворот противника. Соперник атаковал горазд чаще, но смог отличиться только на 83-й минуте. Победный гол в активе Энцо Мийо.
Во вторник в полуфинал пробились «Айнтрахт» и «Фрайбург», выбивший «Баварию». В последнем четвертьфинале сыграют «РБ Лейпциг» и «Боруссия» Дортмунд.
Протокол игры
|83'Мийо Энцо (0:1)
Виндаль-Йенсен Петер•Шиндлер Кристофер•Хюбнер Флориан• 12'Хорн Яннес 58'81' (Дафернер Кристоф (81') •Гиамера Ян•Кастроп Йенс69' (Хандверкер Тим (69') •Темпельман Лино•Гайс Йоханнес•Нюрнбергер Фабиан 73'81' (Думан Тайлан (81') •Дуа Квадво81' (Лоуренс Джеймс (81') •Дели Матс Мёллер88' (Шуранов Эрик (88')
Запасные: Валентини Энрико•Nathaniel Brown•Блум Данни•Клаус Карл
Бредлов Фабиан•Мавропанос Константинос•Антон Вальдемар•Ито Хироки•Вагноман Жоша•Соса Борна•Харагути Генки74' (Томаш Тьягу (74') •Каразор Атакан• 16'Эндо Ватару•Пфайффер Лука64' (Гирасси Серу (64') •Фюрих Крис74' (Мийо Энцо (74')
05 апреля. Стадион "Макс-Морлок-Стадион".
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