«Штутгарт» стал третьим полуфиналистом Кубка Германии

В Кубке Германии завершился ещё один четвертьфинальный матч. В нём «Нюрнберг» играл против «Штутгарта» и явно делал ставку на ничейный результат и серию пенальти, так как за 90 минут матча хозяева нанесли всего один удар в сторону ворот противника. Соперник атаковал горазд чаще, но смог отличиться только на 83-й минуте. Победный гол в активе Энцо Мийо.

Во вторник в полуфинал пробились «Айнтрахт» и «Фрайбург», выбивший «Баварию». В последнем четвертьфинале сыграют «РБ Лейпциг» и «Боруссия» Дортмунд.