В «Баварии» прокомментировали провал в Кубке Германии

Футбольный функционер Хасан Салихамиджич, который занимает пост спортивного директора мюнхенской «Баварии», высказался о вылете команды из Кубка Германии. В ¼ финала турнира гранд потерпел поражение от «Фрайбурга» (1:2).

«Огорчены тем, как сложился матч. Все должно было произойти иначе. Обидный результат. При этом исход встречи никак не связан со сменой главного тренера.

Купим ли мы нового форварда летом? Мы обсудим этот вопрос», - передает слова функционера Bayern & Germany.

Следующий матч «Бавария» сыграет опять против «Фрайбурга», но уже в рамках чемпионата Германии.