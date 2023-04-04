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Кубок Германии

Дубль Коло-Муани за минуту вывел «Айнтрахт» в полуфинал Кубка Германии

04 Апреля 2023 • 20:54 Комментировать
Айнтрахт Фр
2:0
Унион Берлин
окончен

В Кубке Германии определился первый участник полуфинальной стадии. В споре «Айнтрахта» и «Униона» сильнее оказались футболисты из Франкфурта. Решающими стали две атаки хозяев в течение минуты в дебюте поединка. Марио Гётце получил мягкий заброс в штрафную и оставил мяч под плотный удар Рандаля Коло-Муани. Только разыграли мяч, и Гётце бросил партнера в отрыв, и Коло-Муани перебросил голкипера - 2:0. Вскоре мяч в третий раз побывал в сетке ворот гостей, но вне игры. Рафаэль Борре зарядил в перекладину. Второй тайм получился ни о чем, и финальный свисток зафиксировал победу «Айнтрахта» (2:0).

Протокол игры  
Айнтрахт Фр2:0Унион Берлин
(1:0) Коло-Муани Рандаль11'  
(2:0) Коло-Муани Рандаль12'  
Трапп КевинЯкич КристиянХасебе МакотоН'Дика ЭванБута 78' (Аларио Лукас ( 78') Макс ФилиппРоде Себастьян 78' (Эбимбе Эрик ( 78') Соу ДжибрилБорре Рафаэль 68' (Камада Даити ( 68') Гётце МариоКоло-Муани Рандаль 87' (Ааронсон Пакстен ( 87')
Запасные: Алиду ФаридеРамай ДиантКнауфф АнсгарЧендлер ТимотиТута
Грилль ЛеннартДухи ДанилоКнохе РобинЛейте Диогу 46' (Торсби Мортен ( 46') Триммель КристоферЗегуйн Пауль 46' (Михель Свен ( 46') Хедира РаниХаберер Яник 46' (Еккель Пауль ( 46') Юранович ЙосипБехренс Кевин 61' (Сибачо Теозон ( 61') Бекер Шеральдо 76' (Левелинг Джейми ( 76')
Запасные: Руссийон ЖеромЛайдуни АиссаПантович МилошБуск Якоб
04 апреля. Стадион "Дойче банк Парк".

 

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