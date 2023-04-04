Дубль Коло-Муани за минуту вывел «Айнтрахт» в полуфинал Кубка Германии

В Кубке Германии определился первый участник полуфинальной стадии. В споре «Айнтрахта» и «Униона» сильнее оказались футболисты из Франкфурта. Решающими стали две атаки хозяев в течение минуты в дебюте поединка. Марио Гётце получил мягкий заброс в штрафную и оставил мяч под плотный удар Рандаля Коло-Муани. Только разыграли мяч, и Гётце бросил партнера в отрыв, и Коло-Муани перебросил голкипера - 2:0. Вскоре мяч в третий раз побывал в сетке ворот гостей, но вне игры. Рафаэль Борре зарядил в перекладину. Второй тайм получился ни о чем, и финальный свисток зафиксировал победу «Айнтрахта» (2:0).