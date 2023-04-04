Дубль Коло-Муани за минуту вывел «Айнтрахт» в полуфинал Кубка Германии

В Кубке Германии определился первый участник полуфинальной стадии. В споре «Айнтрахта» и «Униона» сильнее оказались футболисты из Франкфурта. Решающими стали две атаки хозяев в течение минуты в дебюте поединка. Марио Гётце получил мягкий заброс в штрафную и оставил мяч под плотный удар Рандаля Коло-Муани. Только разыграли мяч, и Гётце бросил партнера в отрыв, и Коло-Муани перебросил голкипера - 2:0. Вскоре мяч в третий раз побывал в сетке ворот гостей, но вне игры. Рафаэль Борре зарядил в перекладину. Второй тайм получился ни о чем, и финальный свисток зафиксировал победу «Айнтрахта» (2:0).
Протокол игры
|(1:0) Коло-Муани Рандаль11'
|(2:0) Коло-Муани Рандаль12'
Трапп Кевин•Якич Кристиян•Хасебе Макото•Н'Дика Эван•Бута78' (Аларио Лукас (78') •Макс Филипп•Роде Себастьян78' (Эбимбе Эрик (78') •Соу Джибрил•Борре Рафаэль68' (Камада Даити (68') •Гётце Марио•Коло-Муани Рандаль87' (Ааронсон Пакстен (87')
Запасные: Алиду Фариде•Рамай Диант•Кнауфф Ансгар•Чендлер Тимоти•Тута
Грилль Леннарт•Духи Данило•Кнохе Робин•Лейте Диогу46' (Торсби Мортен (46') •Триммель Кристофер•Зегуйн Пауль46' (Михель Свен (46') •Хедира Рани•Хаберер Яник46' (Еккель Пауль (46') •Юранович Йосип•Бехренс Кевин61' (Сибачо Теозон (61') •Бекер Шеральдо76' (Левелинг Джейми (76')
Запасные: Руссийон Жером•Лайдуни Аисса•Пантович Милош•Буск Якоб
04 апреля. Стадион "Дойче банк Парк".
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