«Бавария» узнала соперника по четвертьфиналу Кубка Германии

Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Кубка Германии. По её итогам были сформированы следующие пары команд:
«РБ Лейпциг» - «Боруссия» Дортмунд;
«Нюрнберг» - «Штутгарт»;
«Айнтрахт» Франкфурт – «Унион Берлин»;
«Бавария» - «Фрайбург».
Четвертьфинальные матчи Кубка Германии пройдут 4 и 5 апреля.
Отметим, что действующим обладателем Кубка Германии является «РБ Лейпциг». В финале прошлого турнира «быки» обыграли «Фрайбург» в серии пенальти после ничьей со счётом 1:1.
Самым титулованным клубом в истории Кубка Германии является «Бавария». Мюнхенцы выигрывали этот трофей 20 раз.
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