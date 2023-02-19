«Бавария» узнала соперника по четвертьфиналу Кубка Германии

Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Кубка Германии. По её итогам были сформированы следующие пары команд:

«РБ Лейпциг» - «Боруссия» Дортмунд;

«Нюрнберг» - «Штутгарт»;

«Айнтрахт» Франкфурт – «Унион Берлин»;

«Бавария» - «Фрайбург».

Четвертьфинальные матчи Кубка Германии пройдут 4 и 5 апреля.

Отметим, что действующим обладателем Кубка Германии является «РБ Лейпциг». В финале прошлого турнира «быки» обыграли «Фрайбург» в серии пенальти после ничьей со счётом 1:1.

Самым титулованным клубом в истории Кубка Германии является «Бавария». Мюнхенцы выигрывали этот трофей 20 раз.