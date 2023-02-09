Дортмундская «Боруссия» прошла «Бохум» в Кубке Германии

«Бохум» дал бой дортмундской «Боруссии» в последнем матче 1/8 финала Кубка Германии и ни в чем не уступил «шмелям». Фавориты поединка были опаснее в первом тайме, но забили только на 45-й минуте. Голкипер «Бохума» плохо сыграл на выходе, вынеся мяч на соперника, и Эмре Джан с центра поля вколотил мяч в сетку. В середине второго тайма уже хозяева включились. Кристофер Анджей-Антви не реализовал выход один на один с голкипером, но тут же пенальти за игру рукой, и Кевин Штёгер сравнял счет. Достаточно быстро Дортмунд вернул перевес в счете, Джан разогнал контратаку, а Джуд Беллингем вывел Марко Ройса уже на пустые ворота - 2:1. «Боруссия» идет дальше.