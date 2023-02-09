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Кубок Германии

Дортмундская «Боруссия» прошла «Бохум» в Кубке Германии

09 Февраля 2023 • 00:46 Комментировать
Бохум
1:2
Боруссия Д
окончен

«Бохум» дал бой дортмундской «Боруссии» в последнем матче 1/8 финала Кубка Германии и ни в чем не уступил «шмелям». Фавориты поединка были опаснее в первом тайме, но забили только на 45-й минуте. Голкипер «Бохума» плохо сыграл на выходе, вынеся мяч на соперника, и Эмре Джан с центра поля вколотил мяч в сетку. В середине второго тайма уже хозяева включились. Кристофер Анджей-Антви не реализовал выход один на один с голкипером, но тут же пенальти за игру рукой, и Кевин Штёгер сравнял счет. Достаточно быстро Дортмунд вернул перевес в счете, Джан разогнал контратаку, а Джуд Беллингем вывел Марко Ройса уже на пустые ворота - 2:1. «Боруссия» идет дальше.

Протокол игры  
Бохум1:2Боруссия Д
  45'Джан Эмре (0:1)
(1:1) Штёгер Кевин64'  
  71'Ройс Марко (1:2)
Риман МануэльЯнко Саиди  39'Ордец ИванМашович ЭрханДанило СоаресЛосилья Антони 86' (Брошински Мориц ( 86') Штёгер Кевин  44'Асано ТакумаФёрстер Филипп 76' (Хольтманн Геррит ( 76') Антви-Аджей Кристофер  76' 76' (Кунде Пьер ( 76') Хофманн Филипп
Запасные: Цоллер СимонЮханссон МаркоШлоттербек КевенПатрик ОстерхагеСтафилидис КостасЛабропулос Василис
Кобель ГрегорВольф Мариус 50' (Шлоттербек Нико ( 50') Зюле НикласХуммельс МатсРюэрсон ЮлианДжан ЭмреБрандт ЮлианБеллингем ДжудЭзкан СалихБайно-Гиттенс Джейми 65' (Ройс Марко ( 65') Алле Себастьян 65' (Модест Антони ( 65')
Запасные: Мёнье ТомаМорей МатеуРейна ДжованниМукоко ЮссуфаГеррейру РафаэлМайер Александер IIДауд МахмудМален Дониэлл
08 февраля. Стадион "Ревирпауэрштадион".

 

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Бохум Боруссия Дортмунд
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