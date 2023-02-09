Дортмундская «Боруссия» прошла «Бохум» в Кубке Германии

«Бохум» дал бой дортмундской «Боруссии» в последнем матче 1/8 финала Кубка Германии и ни в чем не уступил «шмелям». Фавориты поединка были опаснее в первом тайме, но забили только на 45-й минуте. Голкипер «Бохума» плохо сыграл на выходе, вынеся мяч на соперника, и Эмре Джан с центра поля вколотил мяч в сетку. В середине второго тайма уже хозяева включились. Кристофер Анджей-Антви не реализовал выход один на один с голкипером, но тут же пенальти за игру рукой, и Кевин Штёгер сравнял счет. Достаточно быстро Дортмунд вернул перевес в счете, Джан разогнал контратаку, а Джуд Беллингем вывел Марко Ройса уже на пустые ворота - 2:1. «Боруссия» идет дальше.
Протокол игры
|45'Джан Эмре (0:1)
|(1:1) Штёгер Кевин64'
|71'Ройс Марко (1:2)
Риман Мануэль•Янко Саиди• 39'Ордец Иван•Машович Эрхан•Данило Соарес•Лосилья Антони86' (Брошински Мориц (86') •Штёгер Кевин• 44'Асано Такума•Фёрстер Филипп76' (Хольтманн Геррит (76') •Антви-Аджей Кристофер 76'76' (Кунде Пьер (76') •Хофманн Филипп
Кобель Грегор•Вольф Мариус50' (Шлоттербек Нико (50') •Зюле Никлас•Хуммельс Матс•Рюэрсон Юлиан•Джан Эмре•Брандт Юлиан•Беллингем Джуд•Эзкан Салих•Байно-Гиттенс Джейми65' (Ройс Марко (65') •Алле Себастьян65' (Модест Антони (65')
08 февраля. Стадион "Ревирпауэрштадион".
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