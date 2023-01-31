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Кубок Германии

​Ковач: «Сейчас легче играть с «Баварией», чем с «Унионом»

31 Января 2023 • 19:56 Комментировать
Унион Берлин
...
Вольфсбург
Через 2 ч. 27 мин.

Главный тренер «Вольфсбурга» Нико Ковач дал комментарий перед гостевым матчем против «Униона» из Берлина. Команды сойдутся во вторник на стадии 1/8 финала Кубка Германии.

«Это самый сильный соперников, которые могли нам достаться. Думаю, что на данный момент легче играть в Мюнхене, чем в Берлине», - сказал Ковач, чьи слова приводит Kicker.

Стоит сказать, что в турнирной таблице Бундеслиги «Унион» на текущий момент занимает второе место. От «Баварии» берлинцы отстают всего лишь на одно очко. Сокращению разрыва между командами поспособствовали три подряд ничьи мюнхенцев в чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Вольфсбург Нико Ковач Унион Берлин
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УНИОН БЕРЛИН ВОЛЬФСБУРГ
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