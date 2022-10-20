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Кубок Германии

Мюллер добился повторения рекорда в Кубке Германии

20 Октября 2022 • 00:34 Комментировать
Аугсбург
2:5
Бавария
окончен

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер повторил рекорд в Кубке Германии.

В матче против «Аугсбурга» (5:2) немецкий футболист появился на поле на 80-й минуте, заменив Джамала Мусиалу. Данная победная игра стала для 33-летнего спортсмена 52-й успешной в карьере. Такого же результата в своё время сумел достичь Мирослав Вотава.

«Бавария» разгромила своего соперника на выезде, несмотря на то, что пропустила первой, причём уже на девятой минуте встречи.

Томас Мюллер отдал голевой пас на Альфонсо Дэвиса на 91-й минуте поединка, что позволило установить окончательный счёт игры, в котором гости забили пять мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Мюллер Кубок Германии Рекорд
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