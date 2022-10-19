«Бавария» забила «Аугсбургу» 5 мячей, отомстив за недавнее поражение

«Бавария» продолжает крушить всех соперников подряд, и «Аугсбург» в среду не стал исключением. Мюнхенцы взяли убедительный реванш за недавнее поражение от этого противника в Бундеслиге. В кубковом матче команда Юлиана Нагельсманна забила шесть мячей и победила со счётом 5:2. Дубль в активе Эрика Чупо-Мотинга, также забивали Йозуа Киммих, Дайо Упамекано (в свои ворота), Джамал Мусиала и Альфонсо Дэвис.
Протокол игры
|(1:0) Педерсен Мадс9'
|27'Чупо-Мотинг Эрик (1:1)
|53'Киммих Йозуа (1:2)
|59'Чупо-Мотинг Эрик (1:3)
|(2:3) Упамекано Дайо65'
|74'Мусиала Джамал (2:4)
|90'Альфонсо Дэвис (2:5)
Коубек Томаш•Гумни Роберт46' (Петков Лукас (46') •Бауэр Максимилиан•Гоувелеув Джеффри• 79'Иаго Лопес•Варгас Рубен67' (Майер Арне (67') •Груэсо Карлос67' (Калиджиури Даниэль (67') •Реджбекай Элвис•Педерсен Мадс 79'82' (Фрамбергер Рафаэль (82') •Нидерлехнер Флориан•Демирович Эрмедин67' (Баумгартлингер Юлиан (67')
Запасные: Josue Mbila•Винтер Фредерик•Кляйн Даниэль•Аарон Зентер
Ульрайх Свен•Павар Бенжамен•Упамекано Дайо•Де Лихт Маттайс•Альфонсо Дэвис•Киммих Йозуа•Горецка Леон•Мусиала Джамал80' (Мюллер Томас (80') •Гнабри Серж•Чупо-Мотинг Эрик85' (Забитцер Марсель (85') •Мане Садио58' (Коман Кингсли (58')
19 октября. Стадион "ВВК Арена" (Аугсбург).
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