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«Бавария» забила «Аугсбургу» 5 мячей, отомстив за недавнее поражение

19 Октября 2022 • 23:38 Комментировать
Аугсбург
2:5
Бавария
окончен

«Бавария» продолжает крушить всех соперников подряд, и «Аугсбург» в среду не стал исключением. Мюнхенцы взяли убедительный реванш за недавнее поражение от этого противника в Бундеслиге. В кубковом матче команда Юлиана Нагельсманна забила шесть мячей и победила со счётом 5:2. Дубль в активе Эрика Чупо-Мотинга, также забивали Йозуа Киммих, Дайо Упамекано (в свои ворота), Джамал Мусиала и Альфонсо Дэвис.

Протокол игры  
Аугсбург2:5Бавария
(1:0) Педерсен Мадс9'  
  27'Чупо-Мотинг Эрик (1:1)
  53'Киммих Йозуа (1:2)
  59'Чупо-Мотинг Эрик (1:3)
(2:3) Упамекано Дайо65'  
  74'Мусиала Джамал (2:4)
  90'Альфонсо Дэвис (2:5)
Коубек ТомашГумни Роберт 46' (Петков Лукас ( 46') Бауэр МаксимилианГоувелеув Джеффри  79'Иаго ЛопесВаргас Рубен 67' (Майер Арне ( 67') Груэсо Карлос 67' (Калиджиури Даниэль ( 67') Реджбекай ЭлвисПедерсен Мадс  79' 82' (Фрамбергер Рафаэль ( 82') Нидерлехнер ФлорианДемирович Эрмедин 67' (Баумгартлингер Юлиан ( 67')
Запасные: Josue MbilaВинтер ФредерикКляйн ДаниэльАарон Зентер
Ульрайх СвенПавар БенжаменУпамекано ДайоДе Лихт МаттайсАльфонсо ДэвисКиммих ЙозуаГорецка ЛеонМусиала Джамал 80' (Мюллер Томас ( 80') Гнабри СержЧупо-Мотинг Эрик 85' (Забитцер Марсель ( 85') Мане Садио 58' (Коман Кингсли ( 58')
Запасные: Ваннер ПаульJohannes SchenkСтанишич ЙосипТель МатисГравенберх Райан
19 октября. Стадион "ВВК Арена" (Аугсбург).

 

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