«Бавария» забила «Аугсбургу» 5 мячей, отомстив за недавнее поражение

«Бавария» продолжает крушить всех соперников подряд, и «Аугсбург» в среду не стал исключением. Мюнхенцы взяли убедительный реванш за недавнее поражение от этого противника в Бундеслиге. В кубковом матче команда Юлиана Нагельсманна забила шесть мячей и победила со счётом 5:2. Дубль в активе Эрика Чупо-Мотинга, также забивали Йозуа Киммих, Дайо Упамекано (в свои ворота), Джамал Мусиала и Альфонсо Дэвис.