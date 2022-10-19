Цорн посетил кубковый матч «РБ Лейпцига»

Футбольный функционер Томас Цорн, который недавно был отправлен в отставку с поста спортивного директора московского «Локомотива», посетил вчерашний матч Кубка Германии между «РБ Лейпцигом» и «Гамбургом». Поединок завершился разгромной победой «быков» со счетом 4:0.

35-летний функционер опубликовал в своих социальных сетях фотографию с трибун домашнего стадиона команды из Лейпцига. Ранее Томас сотрудничал с «быками», помогая команде организовывать тренировочные сборы.

Цорн был уволен с поста спортивного директора «железнодорожников» 8 октября.