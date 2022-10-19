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Кубок Германии

Цорн посетил кубковый матч «РБ Лейпцига»

19 Октября 2022 • 08:27 Комментировать
РБ Лейпциг
4:0
Гамбург
окончен

Футбольный функционер Томас Цорн, который недавно был отправлен в отставку с поста спортивного директора московского «Локомотива», посетил вчерашний матч Кубка Германии между «РБ Лейпцигом» и «Гамбургом». Поединок завершился разгромной победой «быков» со счетом 4:0.

35-летний функционер опубликовал в своих социальных сетях фотографию с трибун домашнего стадиона команды из Лейпцига. Ранее Томас сотрудничал с «быками», помогая команде организовывать тренировочные сборы.

Цорн был уволен с поста спортивного директора «железнодорожников» 8 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
РБ Лейпциг Томас Цорн
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