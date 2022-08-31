«РБ Лейпциг» повторил собственный рекорд самой крупной победы в истории клуба

Мы уже сообщали о том, что Тимо Вернер оформил хет-трик в матче Кубка Германии против «Тевтонии», в котором «Лейпциг» забил целых восемь мячей в ворота соперника, представляющего четвертый по силе дивизион немецкого футбола.

Это было повторение самой крупной победы в истории «Лейпцига» - рекорд, который впервые был установлен в ноябре 2019 года, когда «Лейпциг» с тем же счетом 8:0 обыграл «Майнц». Интересно, что в том матче Вернер забил целых шесть мячей.

Напомним, что «РБ Лейпциг» является действующим обладателем Кубка Германии, команда выиграла его с третьей попытки - в 2019 и 2021 она также играла в финале, но проиграла.