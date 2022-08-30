Вернер оформил хет-трик в матче за «РБ Лейпциг»

Нападающий «РБ Лейпцига» Тимо Вернер отметился хет-триком в поединке Кубка Германии.

26-летний форвард трижды поразил ворота «Тевтонии», выступающей в четвёртом по силе немецком дивизионе. Кроме того, на счету экс-игрока «Челси» одна результативная передача. Четыре результативных действия в одной игре – второй показатель за всю карьеру Вернера (больше было лишь однажды – шесть в поединке с «Майнцем» в 2019 году).

Тимо Вернер вернулся в «РБ Лейпциг» из лондонского «Челси» в начале августа за 20 млн евро. В трёх поединках нынешнего розыгрыша Бундеслиги нападающий отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей.