Дортмундская «Боруссия» крупно обыграла «Мюнхен 1860» в матче Кубка Германии

Дортмундская «Боруссия» начала свой путь в Кубке Германии с крупной победы над «Мюнхеном 1860» - «шмели» забили сопернику три мяча, да еще и на его поле. Отличились Мален, открывший счет еще в дебюте матча, а также Беллингем и Адейеми - все это случилось еще в первом тайме, так что вторая половина игры прошла куда спокойнее.

Дортмундская «Боруссия» выигрывала Кубок Германии пять раз, в последний раз это произошло в 2021 году.