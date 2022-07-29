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Кубок Германии

Дортмундская «Боруссия» крупно обыграла «Мюнхен 1860» в матче Кубка Германии

29 Июля 2022 • 23:50 Комментировать
Мюнхен-1860
0:3
Боруссия Д
окончен

Дортмундская «Боруссия» начала свой путь в Кубке Германии с крупной победы над «Мюнхеном 1860» - «шмели» забили сопернику три мяча, да еще и на его поле. Отличились Мален, открывший счет еще в дебюте матча, а также Беллингем и Адейеми - все это случилось еще в первом тайме, так что вторая половина игры прошла куда спокойнее.

Дортмундская «Боруссия» выигрывала Кубок Германии пять раз, в последний раз это произошло в 2021 году.

Протокол игры  
Мюнхен-18600:3Боруссия Д
  8'Мален Дониэлл (0:1)
  31'Беллингем Джуд (0:2)
  35'Адейеми Карим (0:3)
Marco HillerШтайнхарт ФилиппРидер ТимВерлат ДжесперLeandro MorgallaChristopher LannertДайхманн ЯнникErik TalligЛекс СтефанБар МарсельFynn Lakenmacher
Запасные: Alexander FreitagСкендерович МерисМолль КвиринTom KretzschmarDaniel WeinКобылянски Мартин
Кобель ГрегорМёнье ТомаЗюле НикласГеррейро РафаэльШлоттербек НикоРойс МаркоДауд МахмудБеллингем ДжудМален ДониэллАдейеми КаримМукоко Юссуфа
Запасные: Брандт ЮлианХуммельс МатсКулибали СумайлаКамара АбдулайВольф МариусДжан ЭмреМайер Александер IIАзар ТорганБайно-Гиттенс Джейми
29 июля. Стадион "Грюнвальдер".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Мюнхен-1860
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окончен Нойштрелиц 0:8 Карлсруэ 25.00 10.00 1.10
окончен Каан-Маринборн 0:2 Нюрнберг
окончен Динамо Дрезден 0:1 Штуттгарт 5.70 4.50 1.55
окончен Мюнхен-1860 0:3 Боруссия Д
30.07  14:01 Штрален ... Санкт-Паули 17.00 8.60 1.17
30.07  14:01 Виктория Берлин ... Бохум 15.00 7.80 1.20
30.07  16:31 Эльвeрсберг ... Байер Л 16.00 8.40 1.18
30.07  16:31 Ян ... Кёльн 5.80 4.40 1.58
30.07  16:31 Байройт ... Гамбург 6.00 4.40 1.58
30.07  16:31 Айнхайт Вернигероде ... Падерборн
30.07  16:31 Любек ... Ганза 4.70 3.80 1.81
30.07  16:31 Иллертиссен ... Хайденхайм 8.00 5.40 1.39
30.07  19:01 Штуттгарт Киккерс ... Гройтер Фюрт 8.20 5.40 1.38
30.07  19:01 Карл Цейсс ... Вольфсбург 15.00 7.20 1.22
30.07  19:01 Киккерс Оффенбах ... Фортуна 4.90 4.00 1.73
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