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Кубок Германии

Матчи Кубка Германии не покажут в России

13 Июля 2022 • 19:08 Комментировать

Матчи нового розыгрыша Кубка Германии не будут транслироваться на российском телевидении. Об этом сообщается на официальной страничке турнира в социальных сетях.

«Учитывая текущую политическую ситуацию, матчи Кубка Германии сезона 2022/2023 транслироваться по российскому телевидению не будут», - говорится в сообщении.

Отмечается, что новый контракт на освещение Кубка Германии в России подписываться не будет, а предыдущий истёк с завершением прошлого сезона.

Действующим обладателем Кубка Германии является «РБ Лейпциг». В майском финале «быки» обыграли «Фрайбург» в серии одиннадцатиметровых ударов после ничьей 1:1.  

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