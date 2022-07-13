Матчи Кубка Германии не покажут в России

Матчи нового розыгрыша Кубка Германии не будут транслироваться на российском телевидении. Об этом сообщается на официальной страничке турнира в социальных сетях.

«Учитывая текущую политическую ситуацию, матчи Кубка Германии сезона 2022/2023 транслироваться по российскому телевидению не будут», - говорится в сообщении.

Отмечается, что новый контракт на освещение Кубка Германии в России подписываться не будет, а предыдущий истёк с завершением прошлого сезона.

Действующим обладателем Кубка Германии является «РБ Лейпциг». В майском финале «быки» обыграли «Фрайбург» в серии одиннадцатиметровых ударов после ничьей 1:1.