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Кубок Германии

«Фрайбург» повторил почти 40-летнее достижение «Баварии»

20 Апреля 2022 • 21:06 Комментировать
Гамбург
1:3
Фрайбург
окончен

Как мы уже сообщали, немецкий «Фрайбург» стал финалистом Кубка Германии, причем это случилось с ним в первый раз. В полуфинальном матче с «Гамбургом» «бразильцы из Брайсгау» забили три мяча уже в первом тайме, несмотря на то, что выступали в гостях. Такое в истории Кубка Германии случалось только раз - в полуфинале сезона 1983-1984 «Бавария» забила три мяча в первом тайме в ворота «Шальке», а матч в итоге завершился с курьезным счетом 6:6.

Также стоит заметить, что «Фрайбург» стал первой командой с сезона 2008-2009, которая вышла в финал, волей жребия сыграв все матчи Кубка в гостях. Тогда это был «Вердер», в итоге ставший обладателем Кубка.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Фрайбург
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