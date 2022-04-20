«Фрайбург» повторил почти 40-летнее достижение «Баварии»

Как мы уже сообщали, немецкий «Фрайбург» стал финалистом Кубка Германии, причем это случилось с ним в первый раз. В полуфинальном матче с «Гамбургом» «бразильцы из Брайсгау» забили три мяча уже в первом тайме, несмотря на то, что выступали в гостях. Такое в истории Кубка Германии случалось только раз - в полуфинале сезона 1983-1984 «Бавария» забила три мяча в первом тайме в ворота «Шальке», а матч в итоге завершился с курьезным счетом 6:6.

Также стоит заметить, что «Фрайбург» стал первой командой с сезона 2008-2009, которая вышла в финал, волей жребия сыграв все матчи Кубка в гостях. Тогда это был «Вердер», в итоге ставший обладателем Кубка.