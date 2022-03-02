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Кубок Германии

«Гамбург» пробился в полуфинал Кубка Германии

02 Марта 2022 • 23:49 Комментировать
Гамбург
2:2
Карлсруэ
окончен после пенальти

Выступающий во второй Бундеслиге «Гамбург» напомнил общественности о себе, пробившись в полуфинал Кубка Германии. «Гамбург» одолел в четвертьфинале «Карлсруэ», при этом победа «динозавров» получилась не просто волевой, а суперволевой - они уступали со счетом 0:2, на 91-й минуте матча сравнялись - 2:2, а затем взяли свое в серии пенальти, со счетом 3:2.

В результате «Гамбург» присоединился к «Униону» и «Лейпцигу» - они также обеспечили себе место в полуфинале Кубка Германии. Еще одну путевку разыграют между собой «Бохум» и «Фрайбург».

«Гамбург» трижды выигрывал Кубок Германии, в последний раз это было в 1987 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Гамбург Карлсруэ
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окончен после пенальти Гамбург 2:2 Карлсруэ 1.62 4.20 5.20
окончен Ганновер 96 0:4 РБ Лейпциг
Идет 81 минута Бохум 1:1 Фрайбург 3.10 3.25 2.40
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