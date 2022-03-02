«Гамбург» пробился в полуфинал Кубка Германии

Выступающий во второй Бундеслиге «Гамбург» напомнил общественности о себе, пробившись в полуфинал Кубка Германии. «Гамбург» одолел в четвертьфинале «Карлсруэ», при этом победа «динозавров» получилась не просто волевой, а суперволевой - они уступали со счетом 0:2, на 91-й минуте матча сравнялись - 2:2, а затем взяли свое в серии пенальти, со счетом 3:2.

В результате «Гамбург» присоединился к «Униону» и «Лейпцигу» - они также обеспечили себе место в полуфинале Кубка Германии. Еще одну путевку разыграют между собой «Бохум» и «Фрайбург».

«Гамбург» трижды выигрывал Кубок Германии, в последний раз это было в 1987 году.