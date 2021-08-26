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«Вольфсбург» окончательно исключен из Кубка Германии – апелляция была отклонена футбольным союзом

26 Августа 2021 • 18:55 Комментировать

На первой стадии Кубка Германии встречались «Вольфсбург» и «Пройссен». Матч закончился победой представителя Бундеслиги в добавленное время, но наставник Марко ван Боммел произвел шесть замен вместо разрешенных пяти, из-за чего команда была дисквалифицирована с турнира.

Клуб подал апелляцию в футбольный союз Германии, аргументируя это тем, что за подобными моментами должен был уследить главный арбитр встречи. В DFB сразу негативно отреагировали на данный комментарий, а сегодня было вынесено окончательное решение – «Вольфсбург» исключен из Кубка страны.

Так, в следующем этапе примет участие именно «Пройссен».

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Вольфсбург Кубок Германии
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