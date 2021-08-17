Представитель DFB о дисквалификации «Вольфсбурга»: «Судьи здесь ни при чем»

Сегодня стало известно, что «Вольфсбург» был дисквалифицирован с Кубка Германии из-за того, что тренерский штаб во время поединка первого раунда турнира произвел шесть замен вместо дозволенных пяти. Генеральный директор клуба тут же заявил, что попытается оспорить данное решение.

Но, видимо, футбольный союз Германии вряд ли пойдёт на уступки. Заместитель председателя спортивного суда Штефан Оберхольц прокомментировал сложившуюся ситуацию. «Только тренера отвечают за замены по ходу матча. Контролировать количество произведенных замен – не прерогатива арбитров, их винить в случившемся уж никак нельзя», - заявил чиновник.

В добавок к этому он подметил, что несмотря на все возможные сторонние факторы, ответственность лежит полностью на клубе. Таким образом, отмена дисквалификации в данном случае является крайне маловероятной.