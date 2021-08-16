«Вольфсбург» дисквалифицирован из Кубка Германии, об этом сообщает Ассоциация футбола Германии.

Дело в том, что во время матча первого раунда против представителя низшей лиги «Пройссен Мюнстер», главный тренер команды Марк ван Боммел произвел шесть замен вместо разрешенных по регламенту пяти. Сама игра закончилась со счетом 3:1 в пользу «Вольфсбурга» в дополнительное время, а та самая роковая замена произошла на 103-й минуте.

Генеральный директор клуба Тим Шумахер также дал комментарий по этому поводу: «Мы разочарованы, будем пытаться оспорить данное решение».

К слову, в Бундеслиге «Вольфсбург» стартовал без конфузов – на домашнем поле минимально был обыгран «Бохум».