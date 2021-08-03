​Матч «Баварии» в Кубке Германии перенесён

В пятницу, 6 августа, «Бавария» должна была стартовать в Кубке Германии матчем против «Бремера», выступающего в пятом по рангу немецком дивизионе. Тем не менее, поединок не состоится, о чём сообщается на сайте Немецкого футбольного союза. Причина заключается в том, что местные власти предписали для «Бремера» карантинные меры, исключающие участие команды в матче.

В ближайшее время Немецкий футбольный союз определится с датой, когда команды вернут должок календарю и сыграют в первом раунде национального кубка. А пока Союз перенёс и жеребьёвку второго раунда.