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​Холанн и другие игроки «Боруссии» облили тренера пивом после победы в Кубке Германии

14 Мая 2021, 19:23,

В четверг вечером «Боруссия» из Дортмунда осчастливила своих фанатов завоеванием Кубка Германии. В финальном поединке «шмели» разнесли «РБ Лейпциг» с результатом 4:1.

После игры футболисты «Боруссии» ворвались в зал для пресс-конференций, где со СМИ общался тренер команды Эдин Терзич. Во многих странах принято обливать тренера шампанским после завоеваний трофеев, но в Германии, понятное дело, задействуется другой напиток – пиво. 

 

Стоит сказать, что Эдин Терзич покинет тренерский мостик «Боруссии» по завершению сезона. Новым тренером дортмундцев станет Марко Розе, о чём было объявлено уже достаточно давно.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Боруссия Дортмунд, Эрлинг Холанн, Эдин Терзич
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