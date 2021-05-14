​Холанн и другие игроки «Боруссии» облили тренера пивом после победы в Кубке Германии

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14 Мая 2021, 19:23,
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В четверг вечером «Боруссия» из Дортмунда осчастливила своих фанатов завоеванием Кубка Германии. В финальном поединке «шмели» разнесли «РБ Лейпциг» с результатом 4:1.
После игры футболисты «Боруссии» ворвались в зал для пресс-конференций, где со СМИ общался тренер команды Эдин Терзич. Во многих странах принято обливать тренера шампанским после завоеваний трофеев, но в Германии, понятное дело, задействуется другой напиток – пиво.
Press-conference crashers!— The DFB-Pokal (@DFBPokal_EN) May 13, 2021
No escaping the beer shower for @BlackYellow coach Edin Terzic #DFBPokal pic.twitter.com/jhTVVws5jS
Стоит сказать, что Эдин Терзич покинет тренерский мостик «Боруссии» по завершению сезона. Новым тренером дортмундцев станет Марко Розе, о чём было объявлено уже достаточно давно.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Боруссия Дортмунд, Эрлинг Холанн, Эдин Терзич