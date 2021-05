​Холанн и другие игроки «Боруссии» облили тренера пивом после победы в Кубке Германии

В четверг вечером «Боруссия» из Дортмунда осчастливила своих фанатов завоеванием Кубка Германии. В финальном поединке «шмели» разнесли «РБ Лейпциг» с результатом 4:1.

После игры футболисты «Боруссии» ворвались в зал для пресс-конференций, где со СМИ общался тренер команды Эдин Терзич. Во многих странах принято обливать тренера шампанским после завоеваний трофеев, но в Германии, понятное дело, задействуется другой напиток – пиво.

Press-conference crashers!



No escaping the beer shower for @BlackYellow coach Edin Terzic #DFBPokal pic.twitter.com/jhTVVws5jS